A Infront assume a comercialização exclusiva do DTM

Durante o final da época em Hockenheim, a ADAC anunciou que a Infront assumirá o marketing exclusivo do DTM e de outras séries de corridas de topo da ADAC com efeito imediato.

Na área comercial, a ADAC e a Infront estão a expandir a sua cooperação de longa data. No âmbito da parceria, a Infront distribuirá os direitos de marketing de todas as séries de corridas do portfólio de direitos da ADAC Motorsport, incluindo, como comerciante exclusivo, as actuais séries emblemáticas DTM e ADAC GT Masters, que serão desenvolvidas em conjunto pela ADAC e pela Infront para criar uma plataforma única para empresas e marcas.

Matthias Pietza, Diretor Geral da Infront Alemanha: "Esta parceria é muito especial para nós. Graças à nossa cooperação de longa data com a ADAC, temos uma base de confiança sobre a qual podemos construir de forma óptima com a nossa equipa no local. Estamos muito ansiosos por utilizar a experiência da ADAC e os nossos conhecimentos para tornar o desporto ainda mais atrativo para as empresas e as suas marcas. Ao mesmo tempo, queremos criar uma plataforma única onde o desporto automóvel de primeira classe e a inovação andem de mãos dadas".

A ADAC prossegue de forma consistente os projectos de sustentabilidade introduzidos no DTM este ano. Em 2024, o DTM e as séries de corridas de apoio do ADAC continuarão a funcionar com um combustível sustentável. A iniciativa do DTM e da empresa de tecnologia da água BWT para reduzir os resíduos de plástico foi um sucesso total. Através da utilização de dispensadores de água no paddock e nas áreas dos espectadores, foi possível poupar mais de 307 000 garrafas de plástico. Este projeto terá continuidade no próximo ano.

Também em 2024, todas as 16 corridas da época do DTM serão transmitidas em direto pela ProSieben na televisão gratuita.