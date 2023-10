SSR Performance prolonge son contrat avec Lamborghini

La lutte pour la couronne DTM 2023 n'aurait pas pu être plus passionnante : Jusqu'au jour final de la saison, le pilote SSR Performance Mirko Bortolotti et son équipe se sont battus pour le titre sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg ! À la fin, l'équipe de Stefan Schlund et l'Italien ont célébré la vice-championne. "Quelle saison ! Nous avons tout donné jusqu'au dernier tour. Même lorsque le championnat était déjà décidé après les qualifications du dimanche matin. Il n'y a aucune raison de se cacher, bien au contraire. SSR Performance a remporté sa première victoire en DTM avec Franck Perera pour Lamborghini, les trois succès de Mirko parlent en outre d'eux-mêmes. Je suis très fier de chacun d'entre eux. Merci pour cette année", a déclaré l'heureux propriétaire de l'équipe.

Dans l'ensemble, SSR Performance a connu une première saison très réussie avec Lamborghini en DTM : au total, un pilote de l'équipe munichoise est monté quatre fois sur la plus haute marche du podium. Aucune autre écurie n'a célébré autant de victoires en DTM 2023. Les 17 points obtenus lors des qualifications soulignent en outre le rythme soutenu de l'équipe. SSR Performance a également terminé en tête du classement par équipe et a pris la deuxième place.

Les qualifications du samedi ont débuté le matin sous un soleil radieux et des températures avoisinant les 15 degrés Celsius. Le prétendant au titre Bortolotti a réalisé le meilleur tour de la séance peu avant la fin avec 1:37,023 minutes. La direction de course a toutefois retiré le meilleur temps à l'Italien, justifiant sa décision par une violation des limites de la piste. Le pilote Lamborghini a finalement terminé huitième. Son collègue Franck Perera s'est quant à lui classé quatrième. Alessio Deledda s'est quant à lui classé 28e.

A midi, les 28 pilotes DTM ont entamé la course du samedi sur le circuit de 4,574 kilomètres dans des conditions météorologiques similaires. Bortolotti a gagné une place au début de la course et, au 28e tour, le pilote de 33 ans s'est emparé de la sixième place. Quatre tours plus tard, il a de nouveau amélioré sa position et s'est assuré, avec la cinquième place, suffisamment de points pour pouvoir prendre le départ dimanche en tant que candidat au titre. Perera a dû effectuer un tour de pénalité dans les stands en raison d'une vitesse excessive et a finalement terminé la course en 13e position. Deledda a abandonné sa Lamborghini Huracán GT3 EVO2 prématurément au stand en raison de problèmes techniques.

Le dimanche, tout s'est joué. Lors des qualifications du matin, Bortolotti n'a pas fait preuve de nervosité et s'est retrouvé sur la première ligne de départ avec sa Lamborghini numéro 92. Mais l'écart de points après la séance était trop important pour que le championnat soit encore parfait. Le pilote SSR Performance s'est montré un vrai sportif et a été le premier à féliciter Thomas Preining, auteur de la pole et nouveau champion DTM 2023.

Bortolotti a réalisé un sans faute lors de la course finale de la saison, se battant jusqu'au dernier tour pour terminer deuxième. "Je suis fier de mon équipe, de mon constructeur et de moi-même. La saison a été presque parfaite, nous avons tout donné et nous avons constamment performé à un niveau extrêmement élevé. SSR Performance a fait un travail incroyable. Nous n'avons certes pas remporté le championnat, mais être vice-champion n'est pas une défaite", a déclaré Bortolotti. Perera, qui avait entamé la 16e manche de la saison en 22e position, a gagné trois places au début, puis a reculé jusqu'à la dernière place en raison d'un accrochage dont il n'était pas responsable, mais il a remonté la pente et a fini 14e. Le Français occupe la onzième place du classement général qui compte 29 pilotes. Le junior Lamborghini Deledda est sorti de la piste en cours de course et est à nouveau rentré au stand prématurément.

SSR Performance remercie tous ses partenaires, sponsors, pilotes, amis et fans pour ce DTM 2023 sensationnel, avec un merci tout particulier à Lamborghini Squadra Corse : "Terminer la première saison ensemble avec un tel résultat est incroyable. Le partenariat avec Lamborghini a été tout à fait positif et hautement professionnel. Nous sommes de plus en plus soudés et nous sentons que nous faisons partie de la famille. Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir pu poser les jalons pour 2024 dès la finale et d'avoir prolongé le contrat", a déclaré le chef d'équipe Mario Schuhbauer.