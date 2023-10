SSR Performance estende il contratto con Lamborghini

La battaglia per la corona del DTM 2023 non avrebbe potuto essere più emozionante: Fino all'ultimo giorno della stagione, il pilota SSR Performance Mirko Bortolotti e il suo team hanno lottato per il titolo all'Hockenheimring Baden-Württemberg! Alla fine, il team di Stefan Schlund e l'italiano hanno festeggiato il secondo posto in classifica. "Che stagione! Abbiamo dato tutto fino all'ultimo giro. Anche quando il campionato era già deciso dopo le qualifiche di domenica mattina. Non c'è motivo di nascondersi, anzi. SSR Performance ha conquistato la prima vittoria nel DTM per la Lamborghini con Franck Perera, e anche i tre successi di Mirko parlano da soli. Sono molto orgoglioso di ognuno di loro. Grazie per quest'anno", ha dichiarato il felice proprietario del team.

Nel complesso, SSR Performance può vantare una prima stagione di grande successo con Lamborghini nel DTM: in totale quattro volte un pilota del team di Monaco è salito sul gradino più alto del podio. Nessun'altra scuderia ha festeggiato così tante vittorie nel DTM 2023. Anche i 17 punti in qualifica sottolineano il forte ritmo. Anche SSR Performance si è piazzata in una posizione di rilievo nella classifica a squadre, arrivando seconda.

Le qualifiche di sabato sono iniziate al mattino con un sole splendente e temperature intorno ai 15 gradi. Il pretendente al titolo Bortolotti ha fatto segnare il giro più veloce della sessione poco prima della fine con 1:37.023 minuti. Tuttavia, l'italiano è stato privato del suo miglior tempo dai commissari di gara, che hanno citato una violazione dei limiti della pista come motivo della decisione. Alla fine, il pilota della Lamborghini si è classificato ottavo. Il collega Franck Perera ha ottenuto un ottimo quarto posto. Alessio Deledda si è piazzato in 28a posizione.

A mezzogiorno, i 28 piloti del DTM hanno iniziato la gara di sabato sul circuito di 4,574 chilometri in condizioni meteorologiche simili. Bortolotti ha recuperato una posizione all'inizio della gara, al 28° giro il 33enne ha lottato per raggiungere il sesto posto, solo quattro giri dopo si è migliorato ancora e si è assicurato abbastanza punti con il quinto posto per essere ancora un contendente al titolo domenica. Perera ha dovuto completare un giro di penalità a causa dell'aumento della velocità nella corsia dei box e alla fine ha concluso la gara al 13° posto. Deledda ha effettuato il pit stop anticipato della sua Lamborghini Huracán GT3 EVO2 a causa di problemi tecnici.

Domenica, tutto dipendeva dal pilota. Nelle qualifiche del mattino, Bortolotti non ha mostrato alcun nervosismo e si è piazzato in prima fila sulla griglia di partenza con la sua Lamborghini numero 92. Ma il distacco di punti dopo la sessione è stato di circa un terzo. Ma il divario di punti dopo la sessione era troppo grande per rendere il campionato perfetto. Il pilota di SSR Performance si è dimostrato un vero sportivo ed è stato il primo a congratularsi con il vincitore della pole e nuovo campione DTM 2023 Thomas Preining.

Bortolotti ha completato l'ultima gara della stagione senza errori, ha lottato fino all'ultimo giro e si è classificato secondo. "Sono orgoglioso del mio team, del mio costruttore e di me stesso. La stagione è stata quasi perfetta, abbiamo dato tutto e ci siamo comportati costantemente a un livello altissimo. SSR Performance ha fatto un lavoro incredibile. Non abbiamo vinto il campionato, ma il secondo posto non è una sconfitta", ha detto Bortolotti. Perera, che aveva iniziato la 16a gara della stagione dalla 22a posizione, ha recuperato tre posizioni all'inizio, è scivolato all'ultimo posto a causa di una collisione senza colpa, ma ha lottato per rimontare e alla fine si è classificato 14°. Il francese è undicesimo nella classifica generale dei 29 piloti. Il giovane Lamborghini Deledda è uscito di pista durante la gara ed è rientrato ai box in anticipo.

SSR Performance desidera ringraziare tutti i partner, gli sponsor, i piloti, gli amici e i fan per il sensazionale DTM 2023, con un ringraziamento speciale a Lamborghini Squadra Corse: "Concludere la prima stagione insieme con un tale risultato è incredibile. La collaborazione con Lamborghini è stata sempre positiva e altamente professionale. Siamo cresciuti sempre di più insieme e ci sentiamo parte della famiglia. Siamo ancora più felici di essere riusciti a stabilire la rotta per il 2024 durante la finale e di aver prolungato il contratto", ha dichiarato il boss della squadra Mario Schuhbauer.