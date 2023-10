A SSR Performance prolonga o contrato com a Lamborghini

A SSR Performance vai continuar a contar com a Lamborghini no futuro. Após a final em Hockenheim, a equipa de corridas de Munique anunciou que o contrato com o fabricante italiano tinha sido prolongado.

A batalha pela coroa do DTM 2023 não podia ter sido mais emocionante: Até ao último dia da época, o piloto da SSR Performance Mirko Bortolotti e a sua equipa lutaram pelo título no Hockenheimring Baden-Württemberg! No final, a equipa de Stefan Schlund e o italiano celebraram o vice-campeonato. "Que época! Demos tudo até à última volta. Mesmo quando o campeonato já estava decidido após a qualificação de domingo de manhã. Não há razão para nos escondermos, muito pelo contrário. A SSR Performance conquistou a primeira vitória no DTM para a Lamborghini com Franck Perera, e os três sucessos de Mirko também falam por si. Estou muito orgulhoso de todos e de cada um deles. Obrigado por este ano", disse o feliz proprietário da equipa.

Em suma, a SSR Performance pode olhar para trás e ver uma primeira temporada muito bem sucedida com a Lamborghini no DTM: um total de quatro vezes, um piloto da equipa de Munique ficou no topo do pódio. Nenhuma outra equipa de corridas celebrou tantas vitórias no DTM de 2023. 17 pontos na qualificação também sublinham o forte ritmo. A SSR Performance também terminou numa posição de topo na classificação por equipas, ficando em segundo lugar.

A qualificação de sábado começou de manhã com um sol radioso e temperaturas a rondar os 15 graus Celsius. O candidato ao título Bortolotti estabeleceu a volta mais rápida da sessão pouco antes do final, com 1:37.023 minutos. No entanto, o italiano viu o seu melhor tempo ser-lhe retirado pelos comissários de pista, que citaram uma violação dos limites da pista como razão para a decisão. No final, o piloto da Lamborghini terminou em oitavo lugar. O seu colega de fábrica Franck Perera conseguiu um bom quarto lugar. Alessio Deledda terminou na 28ª posição.

Ao meio-dia, os 28 pilotos do DTM iniciaram a corrida de sábado na pista de 4,574 quilómetros em condições climatéricas semelhantes. Bortolotti ganhou uma posição no início da corrida, na volta 28 o piloto de 33 anos lutou para chegar ao sexto lugar, apenas quatro voltas depois melhorou novamente e garantiu pontos suficientes com o quinto lugar para ainda ser um candidato ao título no domingo. Perera teve de cumprir uma volta de penalização devido ao aumento de velocidade nas boxes e acabou por terminar a corrida em 13º lugar. Deledda fez a paragem antecipada do seu Lamborghini Huracán GT3 EVO2 devido a problemas técnicos.

No domingo, tudo dependia do piloto. Na qualificação da manhã, Bortolotti não mostrou qualquer nervosismo e terminou na primeira linha da grelha com o seu Lamborghini número 92. Mas a diferença de pontos após a sessão era demasiado grande para tornar o campeonato perfeito. O piloto da SSR Performance demonstrou ser um verdadeiro desportista e foi o primeiro a felicitar o autor da pole e novo Campeão do DTM de 2023, Thomas Preining.

Bortolotti completou a última corrida da época sem quaisquer erros, lutou até à última volta e terminou em segundo lugar. "Estou orgulhoso da minha equipa, do meu construtor e de mim próprio. A época foi quase perfeita, demos tudo e tivemos um desempenho consistente a um nível tremendamente elevado. A SSR Performance fez um trabalho incrível. Não conseguimos o campeonato, mas terminar como vice-campeão não é uma perda", disse Bortolotti. Perera, que tinha começado a 16ª corrida da época na 22ª posição, subiu três lugares no início, caiu para o último lugar devido a uma colisão sem culpa própria, mas lutou para recuperar e foi classificado em 14º no final. O francês é o décimo primeiro na classificação geral dos 29 pilotos. O júnior da Lamborghini, Deledda, deslizou para fora da pista durante a corrida e voltou a entrar nas boxes mais cedo.

A SSR Performance gostaria de agradecer a todos os seus parceiros, patrocinadores, pilotos, amigos e fãs por um sensacional DTM 2023, com um agradecimento especial à Lamborghini Squadra Corse: "Terminar a primeira época juntos com um resultado destes é incrível. A parceria com a Lamborghini tem sido sempre positiva e altamente profissional. Crescemos juntos cada vez mais e sentimo-nos como parte da família. Estamos ainda mais felizes por termos conseguido definir o rumo para 2024 na final e prolongar o contrato", afirmou o chefe de equipa Mario Schuhbauer.