Project 1 poursuit son concept de promotion des jeunes talents en 2024

De la BMW M2 Cup au DTM en passant par l'ADAC GT4 Germany. Project 1 poursuit son concept de promotion des jeunes pilotes de course en 2024. La BMW M2 Cup prendra à nouveau le départ à six reprises sur la plateforme DTM.

En trois ans de succès, la BMW M2 Cup de Project 1 n'a cessé de se développer. La particularité du concept, qui consiste à encourager les jeunes talents non seulement sur la piste, mais aussi en dehors, et à les préparer au mieux à une carrière dans le sport automobile professionnel grâce à des contenus techniques ciblés, a fait ses preuves et est désormais bien établie.

C'est pourquoi ce concept et l'école de formation seront poursuivis lors de six événements et douze courses en 2024, dans le cadre du DTM et en étroite collaboration avec le promoteur du DTM, l'ADAC. L'égalité des chances, la transparence et l'encouragement individuel des pilotes sont ici au centre des préoccupations.

"Nous tirons constamment des enseignements de la mise en œuvre et de la collaboration avec les jeunes pilotes, dont certains nous viennent directement du karting", explique Jörg Michaelis, responsable de la plateforme DTM au sein de Project 1, soulignant l'importance de ce projet à long terme.

Christian Göbel, chef de projet BMW M2 Cup, a ajouté avant la finale du DTM à Hockenheim : "Avec une moyenne d'âge de 18 ans, nous avons prouvé que nous pouvions combler au mieux l'écart entre le karting et la course GT. Nous apportons la preuve durable de ce projet dès ce week-end à Hockenheim, où nous avons déjà des accords pour 2024 avec un certain nombre de pilotes".