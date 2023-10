Il Progetto 1 continua a promuovere i giovani talenti nel 2024

In tre anni di successi, la BMW M2 Cup del Progetto 1 è cresciuta di livello in livello. La particolarità del concetto, che consiste nel promuovere i giovani talenti non solo in pista ma anche fuori e nel prepararli nel miglior modo possibile a una carriera nel motorsport professionale con contenuti specialistici mirati, si è dimostrata valida e ormai consolidata.

Ecco perché questo concetto e la scuola di formazione saranno portati avanti in sei eventi e dodici gare nel 2024, nell'ambito del DTM e in stretto coordinamento con il promotore del DTM ADAC. Le pari opportunità, la trasparenza e il supporto individuale dei piloti sono al centro dell'attenzione.

"Impariamo costantemente dall'implementazione e dalla cooperazione con i giovani piloti, alcuni dei quali vengono da noi direttamente dal karting", afferma Jörg Michaelis, responsabile della piattaforma DTM del Progetto 1, sottolineando l'importanza di questo progetto a lungo termine.

Christian Göbel, Project Manager della BMW M2 Cup, ha aggiunto prima della finale del DTM a Hockenheim: "Con un'età media di 18 anni, abbiamo dimostrato di poter colmare il divario dal karting alle gare GT nel miglior modo possibile. Stiamo già fornendo una prova duratura di questo progetto questo fine settimana a Hockenheim, dove abbiamo già accordi con diversi piloti per il 2024".