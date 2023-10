Projeto 1 continua a promover jovens talentos em 2024

Em três anos de sucesso, a BMW M2 Cup do Projeto 1 tem vindo a crescer cada vez mais. A caraterística especial do conceito, que consiste em promover jovens talentos não só dentro, mas também fora da pista e em prepará-los da melhor forma possível para uma carreira no desporto automóvel profissional com conteúdos especializados direccionados, provou o seu valor e está agora bem estabelecido.

É por isso que este conceito e a escola de formação serão mantidos em seis eventos e doze corridas em 2024, no âmbito do DTM e em estreita coordenação com o promotor do DTM, a ADAC. A igualdade de oportunidades, a transparência e o apoio individual aos pilotos são o foco aqui.

"Estamos constantemente a aprender com a implementação e a cooperação com os jovens pilotos, alguns dos quais vêm diretamente do karting", afirma Jörg Michaelis, responsável pela plataforma DTM no Projeto 1, sublinhando a importância deste projeto a longo prazo.

Christian Göbel, Gestor de Projeto da BMW M2 Cup, acrescentou antes da final do DTM em Hockenheim: "Com uma média de idades de 18 anos, provámos que podíamos fechar o fosso entre o karting e as corridas de GT da melhor forma possível. Já estamos a dar provas duradouras deste projeto este fim de semana em Hockenheim, onde já temos acordos com uma série de pilotos para 2024."