Le DTM publie le film annuel de la saison 2023

Le film de la saison DTM 2023 a été présenté en avant-première lors de la cérémonie de remise des prix dimanche soir. Le film a été très bien accueilli par les pilotes, les membres de l'équipe et les journalistes présents et a suscité quelques rires.

La vidéo est présentée par Dave Richardson, connu dans les pays anglophones sous le nom de "The Voice of DTM". Dans le clip, Richardson joue le rôle du professeur des pilotes DTM.

De plus, la vidéo résume les moments les plus spectaculaires et les plus passionnants de la saison DTM 2023, qui donnent définitivement envie de participer au DTM et attisent déjà l'impatience pour la saison 2024.

Vous pouvez regarder la vidéo ici :