Il DTM pubblica il filmato annuale per la stagione 2023

Dopo la prima del filmato in occasione della celebrazione del campionato domenica sera, ora è disponibile anche su YouTube. È stato pubblicato il filmato annuale della stagione 2023 del DTM, che riassume i momenti migliori della stagione.

Il filmato della stagione 2023 del DTM è stato presentato in anteprima alla festa del campionato domenica sera. Il filmato è stato ben accolto dai piloti, dai membri delle squadre e dai giornalisti presenti e ha suscitato qualche risata.

Il video è diretto da Dave Richardson, conosciuto nel mondo anglosassone solo come "The Voice of DTM". Nella clip, Richardson assume il ruolo di insegnante dei piloti del DTM.

Inoltre, il video riassume i momenti più spettacolari ed emozionanti della stagione DTM 2023, che sicuramente stuzzicano l'appetito per il DTM e alimentano già l'attesa per la stagione 2024.

È possibile vedere il video qui: