DTM publica filme anual para a época de 2023

Após a estreia do filme na festa do campeonato, no domingo à noite, este pode agora ser encontrado também no YouTube. O filme anual da época de 2023 do DTM foi lançado e resume os melhores momentos da época.

O filme da época de 2023 do DTM foi estreado na festa do campeonato, no domingo à noite. O filme foi bem recebido pelos pilotos, membros da equipa e jornalistas presentes e provocou algumas gargalhadas.

O vídeo é realizado por Dave Richardson, que é conhecido no mundo anglófono apenas como "A Voz do DTM". No clip, Richardson assume o papel de professor dos pilotos do DTM.

Além disso, o vídeo resume os momentos mais espectaculares e emocionantes da temporada de 2023 do DTM, o que abre definitivamente o apetite para o DTM e já alimenta a expetativa para a temporada de 2024.

Pode ver o vídeo aqui: