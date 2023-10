ADAC : plus de détails sur la promotion "Road to DTM

Un porte-parole de l'ADAC a donné plus de détails sur la promotion "Road to DTM". Pour la saison 2025, le meilleur jeune pilote de l'ADAC GT Masters sera promu en DTM. Promotion de l'ADAC GT4 Germany vers l'ADAC GT Masters.

Avec un nouveau programme "Road to DTM" pour les jeunes talents, l'ADAC utilisera l'année prochaine les effets de synergie des séries de courses GT pour un programme continu de jeunes talents dans la catégorie supérieure DTM. Le meilleur jeune de l'ADAC GT Masters recevra une place de départ pour le DTM 2025. De la même manière, le meilleur jeune pilote de l'ADAC GT4 Germany sera récompensé par un cockpit dans l'ADAC GT Masters 2025.

Le programme a reçu de nombreux éloges de la part des pilotes et des équipes, mais a également soulevé quelques questions. Par exemple, qui est le pilote qui passe à la série de course supérieure lorsque deux pilotes juniors sont assis sur une voiture et quelle sera la nature exacte de la promotion de l'ADAC.

Pour les jeunes pilotes qui passent de l'ADAC GT Masters ou de l'ADAC GT4 Germany à la série de course supérieure, l'ADAC prend en charge les frais d'inscription au championnat. En plus de la place de départ, le pilote apporte également un contingent de pneus, ce qui constitue également un grand soulagement financier pour le pilote et l'équipe correspondante.

"La subvention va à un pilote, nous publierons prochainement des détails sur les critères concrets et sur le mode de classement, car il est tout à fait possible que deux pilotes ayant droit au classement prennent le départ sur une voiture dans l'ADAC GT Masters ou dans l'ADAC GT4 Germany, mais la subvention ne va qu'à un seul pilote, c'est pourquoi on ne peut pas prendre le classement junior pour le classement Road to DTM, mais les pilotes viendront du classement junior", a déclaré un porte-parole de l'ADAC à Speedweek.