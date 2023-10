ADAC: Ulteriori dettagli sulla sponsorizzazione "Road to DTM

Un portavoce dell'ADAC ha fornito ulteriori dettagli sulla sponsorizzazione "Road to DTM". Per la stagione 2025, il miglior giovane pilota dell'ADAC GT Masters passerà al DTM. Promozione dall'ADAC GT4 Germany all'ADAC GT Masters.

Con il nuovo programma "Road to DTM" per i giovani talenti, ADAC sfrutterà gli effetti sinergici delle serie di gare GT per un programma coerente di giovani piloti nella classe superiore del DTM il prossimo anno. Il miglior giovane dell'ADAC GT Masters riceverà un posto in griglia per il DTM 2025, mentre il miglior giovane dell'ADAC GT4 Germany sarà premiato con un posto in cabina di pilotaggio nell'ADAC GT Masters 2025.

Il programma ha ricevuto molti apprezzamenti da parte di piloti e team, ma ha anche sollevato alcune domande. Ad esempio, chi è il pilota che passa alla serie superiore quando due piloti junior sono su un'unica vettura e come sarà esattamente la sponsorizzazione ADAC.

Per i piloti junior che passano dall'ADAC GT Masters o dall'ADAC GT4 Germany alla serie superiore, l'ADAC pagherà la quota di iscrizione al campionato. Oltre al posto di partenza, il pilota porta con sé anche un contingente di pneumatici, che rappresenta un grande sollievo finanziario per il pilota e per il team corrispondente.

"La sponsorizzazione andrà a un solo pilota, pubblicheremo a breve i dettagli sui criteri specifici e sulla modalità di assegnazione dei punteggi, in quanto è possibile che due piloti idonei al punteggio partano su un'unica vettura nell'ADAC GT Masters o nell'ADAC GT4 Germany, ma la sponsorizzazione andrà a un solo pilota, per questo motivo non si può prendere la classifica Junior per la classifica Road to DTM, ma i piloti proverranno dalla classifica Junior", ha dichiarato a Speedweek un portavoce dell'ADAC.