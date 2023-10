ADAC: Mais pormenores sobre o patrocínio "Road to DTM

Um porta-voz da ADAC deu mais pormenores sobre o patrocínio "Road to DTM". Para a época de 2025, o melhor jovem piloto do ADAC GT Masters passará para o DTM. Promoção do ADAC GT4 Germany para o ADAC GT Masters.

Com um novo programa "Road to DTM" para jovens talentos, a ADAC irá utilizar os efeitos de sinergia das séries de corridas GT para um programa consistente de jovens pilotos na classe de topo do DTM no próximo ano. O melhor jovem no ADAC GT Masters receberá um lugar na grelha para o DTM de 2025, enquanto o melhor jovem piloto do ADAC GT4 Alemanha será recompensado com um cockpit no ADAC GT Masters de 2025.

O programa recebeu muitos elogios de pilotos e equipas, mas também levantou algumas questões. Por exemplo, quem é o piloto que passa para a série de corridas superior quando dois pilotos juniores estão num carro e como será exatamente o patrocínio da ADAC.

Para os pilotos juniores que passarem do ADAC GT Masters ou do ADAC GT4 Germany para a série de corridas superior seguinte, a ADAC pagará a taxa de inscrição no campeonato. Para além do lugar de partida, o piloto também leva um contingente de pneus, o que também é um grande alívio financeiro para o piloto e para a equipa correspondente.

"O patrocínio será atribuído a um piloto, publicaremos brevemente os pormenores dos critérios específicos e do modo de pontuação, uma vez que é possível que dois pilotos elegíveis para pontuação arranquem num carro no ADAC GT Masters ou no ADAC GT4 Germany, mas o patrocínio só será atribuído a um piloto, por esta razão, não é possível utilizar a classificação Júnior para a classificação Road to DTM, mas os pilotos virão da classificação Júnior", disse um porta-voz da ADAC à Speedweek.