Entrevista con el campeón del DTM Thomas Preining (Manthey)

El as de Porsche se convirtió en el primer austriaco en ganar el campeonato DTM. El hijo del ex piloto del Campeonato del Mundo de Motociclismo Andreas Preining habla de la consecución del título, de una llamada telefónica del Dr. Wolfgang Porsche y del tráfico por radio en la sesión de clasificación.

Para Thomas Preining, el final de la temporada del DTM en el circuito de Hockenheim, Baden-Württemberg, se convirtió en una gala del campeonato: el piloto oficial de Porsche consiguió dos poles, ganó las dos carreras y se convirtió en el primer austriaco en proclamarse campeón. En esta entrevista, el piloto de 25 años de Manthey EMA habla de sus primeros días como ganador absoluto del DTM, de su rival más acérrimo Mirko Bortolotti y de un trabajo en la Fórmula 1.

Desde hace unos días puedes llamarte campeón del DTM. ¿Qué le parece?

Es una mega sensación que estoy disfrutando en este momento. Trabajas toda tu carrera para momentos como éste. Estoy muy contento de haber podido demostrar mi valía en un escenario tan grande como el DTM.

¿Cuántos mensajes recibió tras ganar el título?

Creo que casi todos los contactos de mi móvil me han escrito, incluidos algunos números desconocidos. Fue genial que tanta gente se alegrara por mí. Además, estaban todos los aficionados presentes y también mi familia, que estaba allí en Hockenheim. Recordaré este fin de semana para siempre.

¿Qué felicitaciones le hicieron especialmente feliz?

El Dr. Wolfgang Porsche se puso en contacto conmigo. Como piloto de fábrica de Porsche, no deberías perderte una llamada así, fue una llamada muy especial para mí. Estaba muy contento de ver a su marca en lo más alto del DTM. Me siento muy orgulloso de haber podido devolver algo a Porsche por su confianza en mí". El Director General de Porsche, Oliver Blume, también me felicitó por el título.

El primero en felicitarle fue, precisamente, el subcampeón, Mirko Bortolotti. ¿Le sorprendió?

En los minutos posteriores a la decisión, sinceramente no pensé en quién podía felicitarme y cuándo. Pero la acción de Mirko me pareció muy respetuosa. Cuando viajas a Hockenheim con grandes esperanzas y luego no consigues tu objetivo, desde luego no es una situación fácil. Por eso le reconozco el mérito de venir a mi coche justo después de la calificación.

¿En qué momento creíste que tu vuelta rápida podía convertirte en campeón?

Como piloto, por supuesto que tienes la sensación de que puede ser un buen tiempo. Al final del segundo sector sentí que realmente iba a dar en la pista. Pero no sabía si eso sería suficiente para la pole o para el octavo puesto al final. Los tiempos de clasificación en el DTM están demasiado juntos para eso.

¿Cómo vivió la decisiva sesión de clasificación?

Al contrario que en la carrera, estás totalmente concentrado en ti mismo y te esfuerzas al máximo, lo que hace que sea una experiencia muy emotiva. Durante mucho tiempo no supe cuál era el mejor tiempo actual, qué estaba haciendo Mirko Bortolotti y cuál era mi posición. Sólo cuando mi equipo me informó por radio de la pole position me di cuenta de que era el campeón.

Seis milésimas de segundo sobre Mirko Bortolotti marcaron la diferencia, ¿habrías preferido ser campeón en la carrera?

Por supuesto que era inusual que el título se decidiera en la clasificación. Pero creo que la tensión fue increíblemente alta y a la lucha por el campeonato no le faltó de nada. En el DTM todo está increíblemente reñido, sobre todo en la clasificación. Por eso creo que es bueno que los tres primeros consigan puntos en la clasificación. Desde mi punto de vista, debería recompensarse una buena actuación".

Entre los espectadores se encontraban los miembros de la junta directiva de Porsche Michael Steiner y Andreas Haffner, así como Thomas Laudenbach, Director de Porsche Motorsport. ¿Una carga adicional?

Percibí su visita como una presión positiva. Demuestra que Porsche se preocupa por lo que hemos conseguido como Manthey EMA en el DTM. Lo veo como un agradecimiento y para mí fue una motivación para ofrecer un buen espectáculo a todos los presentes.

¿Qué lugar de honor le ha dado al trofeo de campeón del DTM?

El trofeo está todavía en casa de mis padres, porque nunca habría podido llevarme este gran trofeo en el avión. Pero pronto lo recogeré. Antes de eso, todavía tengo que encontrar un lugar adecuado para él. Nunca había ganado un trofeo tan grande, y con su peso desde luego no puedo ponerlo en cualquier cómoda.

Además de ganar el título en Hockenheim, ¿cuáles han sido sus mejores momentos de la temporada?

Sin duda, la victoria en Norisring, una carrera increíblemente turbulenta de principio a fin. Lo mejor fue mi maniobra de adelantamiento a René Rast. Es una gran sensación ganar una batalla contra un gran piloto como él. También me gusta pensar en mi carrera de casa, en el Red Bull Ring. Es genial correr en casa, en un circuito tan bonito y delante de tu afición. Nunca había tenido tanto apoyo como allí.

En la puerta del conductor de tu Porsche 911 GT3 R pone "No hables con el conductor del autobús durante la clasificación". ¿A qué viene eso?

Mis mecánicos pusieron la pegatina en mi coche durante la temporada. Hubo una situación durante la clasificación en la que estaba regañando a mi ingeniero. Estaba en una vuelta rápida cuando me dijo algo por radio. Normalmente nos comunicamos en las rectas, pero debido a un problema con el GPS me habló justo cuando estaba girando en una curva. Entonces te asustas en el primer momento. El equipo lo tomó a broma y creó esta pegatina.

¿Qué tenías en la agenda en los días posteriores al final del DTM?

Conduje de Hockenheim a Weissach y allí me senté en el simulador. Justo después del mayor éxito de mi carrera hasta el momento, puede que no fuera mi día más productivo, pero lo di todo. Luego me fui a casa. Dormí hasta tarde y al día siguiente pedí pizza con mi novia. También tenía que asistir a un par de reuniones internas del equipo, para las que no hubo tiempo el domingo por buenas razones. Así que quienquiera que conduzca para Manthey EMA el año que viene puede esperar sugerencias de mejora por mi parte. Por supuesto, me gustaría defender mi título, pero mi programa para 2024 aún no está fijado.

¿Qué otras actividades automovilísticas le esperan este año?

El fin de semana pasado estuve en la carrera de Fórmula 1 en México. Allí viví el automovilismo desde el papel de co-comentarista para la ORF. Dentro de unos días volaré a Bahréin para participar en la prueba de novatos del FIA WEC con el Porsche 963. Nunca he conducido un prototipo de este tipo, así que será genial. También iré a Macao en noviembre para correr por primera vez en el legendario circuito de Guia. Me hace mucha ilusión.