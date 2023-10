Interview du champion DTM Thomas Preining (Manthey)

Pour Thomas Preining, la finale de la saison DTM sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg a été un véritable gala de champion : le pilote d'usine Porsche a décroché deux pole positions, remporté les deux courses et est devenu le premier Autrichien à être couronné champion. Dans l'interview, le pilote de 25 ans de Manthey EMA parle de ses premiers jours en tant que vainqueur du classement général du DTM, de son plus sérieux concurrent Mirko Bortolotti et d'un emploi en Formule 1.

Depuis quelques jours, tu peux te dire champion de DTM. Quel effet cela fait-il ?

C'est un sentiment très fort que je savoure actuellement. C'est le genre de moment pour lequel on travaille toute sa carrière. Je suis super heureux d'avoir pu faire mes preuves sur une scène aussi grande que le DTM.

Combien de messages as-tu reçus après ton titre ?

Je pense qu'à peu près tous les contacts de mon téléphone portable m'ont écrit, il y avait aussi quelques numéros inconnus. C'est tout simplement génial que tant de gens se soient réjouis pour moi. Sans compter tous les fans sur place et ma famille, qui était présente à Hockenheim. Je me souviendrai toujours de ce week-end.

Quelles félicitations t'ont fait particulièrement plaisir ?

Le Dr Wolfgang Porsche m'a contacté. Un pilote d'usine Porsche ne devrait pas manquer un tel appel, c'était un appel très spécial pour moi. Il était très heureux de voir sa marque au sommet du DTM. Je suis très fier d'avoir pu rendre à Porsche quelque chose pour la confiance qu'elle m'a accordée. Le CEO de Porsche, Oliver Blume, m'a également félicité pour mon titre.

Ton premier félicitant a justement été le vice-champion Mirko Bortolotti. Quelle a été ta surprise ?

Dans les minutes qui ont suivi la décision, je n'avais honnêtement pas réfléchi à qui pourrait me féliciter et quand. J'ai toutefois trouvé l'action de Mirko très respectueuse. Lorsque tu te rends à Hockenheim avec de grands espoirs et que tu n'atteins pas ton objectif, ce n'est définitivement pas une situation facile. C'est pourquoi je lui accorde d'autant plus de mérite d'être venu me voir directement après les qualifications.

À partir de quand as-tu pensé que ton tour rapide pourrait faire de toi un champion ?

En tant que pilote, tu as bien sûr une idée de ce que pourrait être un bon temps. A la fin du deuxième secteur, j'ai senti que j'allais vraiment exploser en piste. Mais je ne savais pas si cela suffirait pour la pole ou si je finirais huitième. En DTM, les temps de qualification sont tout simplement trop proches les uns des autres.

Comment as-tu vécu cette séance de qualification décisive ?

Contrairement à la course, tu es entièrement concentré sur toi-même et tu te pousses au maximum, ce qui fait que l'on vit tout cela de manière très émotionnelle. Pendant longtemps, je n'ai pas su quel était le meilleur temps actuel, ce que faisait Mirko Bortolotti et où je me situais. Ce n'est que lorsque mon équipe m'a informé par radio de ma pole position que j'ai compris que j'étais champion.

Six millièmes de seconde sur Mirko Bortolotti ont fait la différence - aurais-tu préféré être champion en course ?

Bien sûr, il était inhabituel que le titre se décide lors des qualifications. Mais je pense que la tension était incroyablement forte et que la lutte pour le championnat n'a manqué de rien. En DTM, les essais chronométrés sont incroyablement serrés. C'est pourquoi je pense qu'il est bon que les trois premiers obtiennent des points lors des qualifications. De mon point de vue, il faut être récompensé si l'on y réalise une bonne performance.

Les membres du conseil d'administration de Porsche, Michael Steiner et Andreas Haffner, ainsi que Thomas Laudenbach, directeur de Porsche Motorsport, faisaient partie des spectateurs présents sur place. Une charge supplémentaire ?

J'ai ressenti leur visite comme une pression positive. Cela montre que Porsche attache de l'importance à ce que nous avons réalisé en tant que Manthey EMA en DTM. Je considère cela comme une marque d'estime et pour moi, c'était une motivation pour offrir un bon spectacle à tous ceux qui étaient sur place.

Quelle place d'honneur le trophée de champion DTM a-t-il occupée chez toi ?

Le trophée se trouve encore chez mes parents, car je n'aurais jamais pu le mettre dans l'avion. Je viendrai le chercher prochainement. Avant cela, je dois encore lui trouver un endroit approprié. Je n'ai encore jamais gagné un trophée aussi énorme, et avec son poids, je ne peux certainement pas le poser sur une commode quelconque.

Outre le titre à Hockenheim, quels ont été les moments forts de ta saison ?

Sans aucun doute la victoire au Norisring, une course incroyablement turbulente du début à la fin. Le point culminant a été ma manœuvre de dépassement contre René Rast. C'est un sentiment extraordinaire de gagner une bataille contre un pilote aussi formidable que lui. En outre, j'aime penser à mon match à domicile sur le Red Bull Ring. C'est tout simplement cool de courir chez soi, sur un si beau circuit, devant ses propres fans. Je n'avais jamais eu un tel soutien auparavant.

Sur la porte du conducteur de ta Porsche 911 GT3 R, on peut lire "Don't talk to the bus driver during quali". Qu'est-ce que cela signifie ?

Mes mécaniciens ont collé cet autocollant sur ma voiture au cours de la saison. Il y a eu une fois, lors des qualifications, où je me suis fâché avec mon ingénieur. J'étais en train de faire un tour rapide quand il m'a dit quelque chose par radio. Normalement, nous communiquons dans les lignes droites, mais à cause d'un problème de GPS, il m'a parlé juste au moment de tourner dans un virage. Alors tu te fais peur sur le moment. L'équipe s'en est amusée et a créé cet autocollant.

Quel était ton programme dans les jours qui ont suivi la finale du DTM ?

J'ai fait le trajet de Hockenheim à Weissach, où j'étais assis dans le simulateur. Juste après le plus grand succès de ma carrière jusqu'à présent, ce n'était peut-être pas ma journée la plus productive, mais j'ai tout donné. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'y ai fait une bonne nuit de sommeil et le lendemain, j'ai commandé une pizza avec ma petite amie. J'avais aussi quelques réunions d'équipe à faire, mais je n'ai pas eu le temps de les faire dimanche pour de bonnes raisons. Celui qui participera à l'EMA pour Manthey l'année prochaine peut donc se réjouir de recevoir des propositions d'amélioration de ma part. J'aimerais bien sûr défendre mon titre, mais mon programme pour 2024 n'est pas encore défini.

Quelles autres activités de sport automobile t'attendent cette année ?

Le week-end dernier, j'ai assisté à la course de Formule 1 au Mexique. J'y ai découvert le sport automobile en tant que co-commentateur sur ORF. Dans quelques jours, je m'envolerai pour Bahreïn où je participerai au Rookie Test du FIA WEC avec la Porsche 963. Je n'ai jamais conduit une telle voiture prototype auparavant, ce sera vraiment cool. De plus, je me rendrai à Macao en novembre et prendrai le départ pour la première fois sur le légendaire circuit Guia. J'ai hâte d'y être.