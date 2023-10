Intervista al campione DTM Thomas Preining (Manthey)

Per Thomas Preining, il finale di stagione del DTM all'Hockenheimring Baden-Württemberg si è trasformato in un gala del campionato: il pilota Porsche works ha conquistato due pole position, ha vinto entrambe le gare ed è diventato il primo austriaco a essere incoronato campione. In questa intervista, il 25enne di Manthey EMA parla dei suoi primi giorni da vincitore assoluto del DTM, del suo rivale più agguerrito, Mirko Bortolotti, e di un lavoro in Formula 1.

Da pochi giorni puoi definirti campione del DTM. Che effetto le fa?

È una sensazione straordinaria che mi sto godendo in questo momento. Si lavora tutta la carriera per momenti come questo. Sono felicissimo di essere riuscito a dimostrare il mio valore su un palcoscenico così importante come il DTM.

Quanti messaggi ha ricevuto dopo la vittoria del titolo?

Credo che mi abbiano scritto praticamente tutti i contatti del mio cellulare, compresi alcuni numeri sconosciuti. È stato fantastico che così tante persone fossero felici per me. Inoltre, c'erano tutti i fan sul posto e anche la mia famiglia che era presente a Hockenheim. Ricorderò questo weekend per sempre.

Quali complimenti l'hanno resa particolarmente felice?

Il dottor Wolfgang Porsche mi ha contattato. In qualità di pilota ufficiale Porsche, non si può perdere una telefonata del genere: è stata una telefonata molto speciale per me. Era davvero felice di vedere il suo marchio al vertice del DTM. Mi rende molto orgoglioso il fatto di essere riuscito a restituire qualcosa a Porsche per la sua fiducia in me". Anche il CEO di Porsche Oliver Blume si è congratulato con me per il titolo.

Il primo a congratularsi con lei è stato, tra tutti, il secondo classificato Mirko Bortolotti. Quanto è stato sorprendente?

Nei minuti successivi alla decisione, onestamente non ho pensato a chi potesse congratularsi con me e quando. Ma ho trovato il gesto di Mirko molto rispettoso. Quando vai a Hockenheim con grandi speranze e poi non raggiungi il tuo obiettivo, non è certo una situazione facile. Per questo gli riconosco il merito di essersi avvicinato alla mia macchina subito dopo le qualifiche.

In quale momento ha creduto che il suo giro veloce potesse farla diventare campione?

Come pilota, ovviamente hai la sensazione che possa essere un buon tempo. Alla fine del secondo settore sentivo che stavo per entrare in pista. Ma non sapevo se sarebbe stato sufficiente per la pole o per l'ottavo posto finale. I tempi di qualifica nel DTM sono semplicemente troppo vicini per poterlo fare.

Come ha vissuto la sessione di qualifica decisiva?

A differenza della gara, sei completamente concentrato su te stesso e ti spingi al massimo, il che rende l'esperienza molto emozionante. Per molto tempo non ho saputo quale fosse il miglior tempo attuale, cosa stesse facendo Mirko Bortolotti e quale fosse la mia posizione. Solo quando il mio team mi ha informato via radio della pole position ho capito che ero il campione.

Sei millesimi di secondo su Mirko Bortolotti hanno fatto la differenza: avrebbe preferito essere campione in gara?

Certo, era insolito che il titolo si decidesse in qualifica. Ma credo che la tensione fosse incredibilmente alta e che alla lotta per il campionato non mancasse proprio nulla. Nel DTM è incredibilmente combattuta, soprattutto in qualifica. Ecco perché ritengo positivo che i primi tre classificati ottengano punti in qualifica. Dal mio punto di vista, si dovrebbe premiare chi fa una buona prestazione".

Tra gli spettatori presenti c'erano i membri del consiglio di amministrazione di Porsche Michael Steiner e Andreas Haffner, oltre a Thomas Laudenbach, responsabile di Porsche Motorsport. Un ulteriore peso?

Ho percepito la loro visita come una pressione positiva. Dimostra che Porsche tiene a ciò che abbiamo realizzato come Manthey EMA nel DTM. Lo vedo come un apprezzamento e per me è stata una motivazione per dare un bello spettacolo a tutti i presenti.

Quale posto d'onore ha dato al trofeo del campionato DTM?

Al momento il trofeo è ancora con i miei genitori, perché non avrei mai portato questo grande trofeo in aereo. Ma presto andrò a ritirarlo. Prima di allora, devo ancora trovare un posto adatto. Non ho mai vinto un trofeo così grande prima d'ora, e con il suo peso non posso certo metterlo su una cassettiera qualsiasi.

Oltre alla vittoria del titolo a Hockenheim, quali sono stati i momenti più belli della stagione?

Sicuramente la vittoria al Norisring, una gara incredibilmente movimentata dall'inizio alla fine. L'apice è stata la mia manovra di sorpasso ai danni di René Rast. È una sensazione fantastica quando si vince una battaglia contro un grande pilota come lui. Mi piace anche pensare alla mia gara di casa al Red Bull Ring. È fantastico correre in casa su una pista così bella, davanti ai propri tifosi. Non ho mai avuto un sostegno simile a quello di allora.

Sulla portiera della sua Porsche 911 GT3 R c'è scritto "Non parlare con l'autista del bus durante le qualifiche". Cosa significa?

I miei meccanici hanno applicato l'adesivo sulla mia auto durante la stagione. Durante le qualifiche mi è capitato di rimproverare il mio ingegnere. Stavo facendo un giro veloce quando mi ha detto qualcosa via radio. Di solito comunichiamo sui rettilinei, ma a causa di un problema con il GPS mi ha parlato proprio mentre stavo svoltando in curva. Allora ti spaventi al primo istante. Il team ci ha scherzato su e ha creato questo adesivo.

Cosa aveva in programma nei giorni successivi alla finale del DTM?

Ho guidato da Hockenheim a Weissach e mi sono seduto al simulatore. Subito dopo il più grande successo della mia carriera, forse non è stata la mia giornata più produttiva, ma ho dato il massimo. Poi sono tornato a casa. Ho dormito fino a tardi e il giorno dopo ho ordinato una pizza con la mia ragazza. Dovevo anche partecipare a un paio di riunioni interne del team, per le quali non c'era tempo la domenica per buoni motivi. Quindi, chiunque guidi per Manthey EMA l'anno prossimo può aspettarsi da me suggerimenti per migliorare la situazione. Naturalmente vorrei difendere il mio titolo, ma il mio programma per il 2024 non è ancora stato definito.

Quali altre attività motoristiche la attendono quest'anno?

Lo scorso fine settimana ho partecipato alla gara di Formula 1 in Messico. Lì ho vissuto il motorsport nel ruolo di co-commentatore per ORF. Tra pochi giorni volerò in Bahrain per partecipare al test per esordienti del FIA WEC con la Porsche 963. Non ho mai guidato un prototipo di auto del genere prima d'ora, quindi sarà davvero bello. A novembre andrò anche a Macao per correre per la prima volta sul leggendario circuito di Guia. Non vedo l'ora.