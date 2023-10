Entrevista com o campeão do DTM Thomas Preining (Manthey)

O ás da Porsche tornou-se o primeiro austríaco a vencer o campeonato DTM. O filho do antigo piloto do Campeonato do Mundo de Motociclismo Andreas Preining fala sobre a conquista do título, um telefonema do Dr. Wolfgang Porsche e o tráfego de rádio na qualificação.

Para Thomas Preining, o final da época do DTM no Hockenheimring Baden-Württemberg transformou-se numa gala do campeonato: o piloto da Porsche Works fez duas pole positions, ganhou as duas corridas e tornou-se o primeiro austríaco a sagrar-se campeão. Nesta entrevista, o jovem de 25 anos da Manthey EMA fala dos seus primeiros dias como vencedor do DTM, do seu mais feroz rival Mirko Bortolotti e de um emprego na Fórmula 1.

Desde há alguns dias que te podes considerar campeão do DTM. Como é que isso soa?

É uma sensação extraordinária que estou a desfrutar neste momento. Trabalhamos toda a nossa carreira para momentos como este. Estou muito feliz por ter conseguido provar o meu valor num palco tão grande como o DTM.

Quantas mensagens recebeste depois de ganhares o título?

Acho que praticamente todos os contactos do meu telemóvel me escreveram, incluindo alguns números desconhecidos. Foi ótimo que tantas pessoas estivessem felizes por mim. Para além disso, havia todos os fãs no local e também a minha família que estava lá em Hockenheim. Vou recordar este fim de semana para sempre.

Que felicitações o deixaram particularmente feliz?

O Dr. Wolfgang Porsche contactou-me. Como piloto da Porsche, não se pode perder uma chamada dessas, foi um telefonema muito especial para mim. Ele estava muito feliz por ver a sua marca no topo do DTM. Sinto-me muito orgulhoso por poder retribuir à Porsche a confiança que depositaram em mim. O CEO da Porsche, Oliver Blume, também me felicitou pelo título.

O seu primeiro felicitador foi, entre todos, o segundo classificado Mirko Bortolotti. Qual foi a surpresa?

Nos minutos que se seguiram à decisão, sinceramente, não pensei em quem me poderia felicitar e quando. Mas achei a ação do Mirko muito respeitosa. Quando se viaja para Hockenheim com grandes esperanças e depois não se atinge o objetivo, não é de todo uma situação fácil. É por isso que lhe dou ainda mais crédito por ter ido ao meu carro logo após a qualificação.

Em que altura acreditou que a sua volta rápida poderia fazer de si o campeão?

Como piloto, é claro que se tem a sensação de que pode ser um bom momento. No final do segundo sector, senti que ia mesmo entrar na pista. Mas não sabia se isso seria suficiente para a pole ou para o oitavo lugar no final. Os tempos de qualificação no DTM são simplesmente demasiado próximos uns dos outros para isso.

Como é que viveu a decisiva sessão de qualificação?

Ao contrário da corrida, estamos totalmente concentrados em nós próprios e esforçamo-nos ao máximo, o que faz com que seja uma experiência muito emotiva. Durante muito tempo, não sabia qual era o melhor tempo atual, o que Mirko Bortolotti estava a fazer e qual era a minha posição. Só quando a minha equipa me informou da pole position via rádio é que percebi que era o campeão.

Seis milésimos de segundo sobre Mirko Bortolotti fizeram a diferença - preferia ter sido campeão na corrida?

Claro que foi invulgar o facto de o título ter sido decidido na qualificação. Mas penso que a tensão era incrivelmente elevada e que a luta pelo título não tinha nada de especial. No DTM, é incrivelmente renhido, especialmente na qualificação. É por isso que acho que é bom que os três primeiros ganhem pontos na qualificação. Do meu ponto de vista, deve ser recompensado se tivermos um bom desempenho na qualificação.

Entre os espectadores no local, encontravam-se os membros da direção da Porsche, Michael Steiner e Andreas Haffner, bem como Thomas Laudenbach, Diretor da Porsche Motorsport. Um fardo adicional?

Encarei a visita deles como uma pressão positiva. Mostra que a Porsche se preocupa com o que alcançámos como Manthey EMA no DTM. Vejo isso como um reconhecimento e, para mim, foi uma motivação para fazer um bom espetáculo para todos no local.

Que lugar de honra deu ao troféu de campeão do DTM?

Neste momento, o troféu ainda está com os meus pais, porque nunca teria conseguido levar este grande troféu no avião. Mas vou buscá-lo em breve. Antes disso, ainda tenho de encontrar um sítio adequado para o colocar. Nunca tinha ganho um troféu tão grande e, com o seu peso, não o posso colocar numa cómoda qualquer.

Para além da conquista do título em Hockenheim, quais foram os pontos altos da época?

Sem dúvida a vitória em Norisring, uma corrida incrivelmente turbulenta do princípio ao fim. O ponto alto foi a minha manobra de ultrapassagem sobre René Rast. É uma sensação óptima quando se ganha uma batalha contra um piloto tão bom como ele. Também gosto de pensar na minha corrida em casa, no Red Bull Ring. É muito fixe correr em casa, numa pista tão bonita e perante os nossos próprios fãs. Nunca tive um apoio tão grande como o que tive lá.

Na porta do condutor do seu Porsche 911 GT3 R está escrito "Não fale com o condutor do autocarro durante a qualificação". O que é que isso significa?

Os meus mecânicos colocaram o autocolante no meu carro durante a época. Houve uma situação durante a qualificação em que eu estava a repreender o meu engenheiro. Estava a fazer uma volta rápida quando ele me disse qualquer coisa pelo rádio. Normalmente, comunicamos nas rectas, mas devido a um problema de GPS, ele falou comigo no momento em que eu estava a virar para uma curva. Então assustamo-nos logo no primeiro momento. A equipa fez uma piada com a situação e criou este autocolante.

O que estava na sua agenda nos dias que se seguiram à final do DTM?

Conduzi de Hockenheim até Weissach e sentei-me no simulador. Logo após o maior sucesso da minha carreira até agora, pode não ter sido o meu dia mais produtivo, mas dei o meu melhor. Depois fui para casa. Dormi até tarde e encomendei uma pizza com a minha namorada no dia seguinte. Também tive de participar em algumas reuniões internas da equipa, para as quais não tive tempo no domingo, por boas razões. Por isso, quem conduzir a Manthey EMA no próximo ano pode contar com as minhas sugestões de melhoria. É claro que gostaria de defender o meu título, mas o meu programa para 2024 ainda não está definido.

Que outras actividades no desporto automóvel o esperam este ano?

No fim de semana passado estive na corrida de Fórmula 1 no México. Aí vivi o desporto automóvel na qualidade de co-comentador da ORF. Dentro de alguns dias, vou para o Bahrain para participar no teste de estreia do FIA WEC com o Porsche 963. Nunca tinha conduzido um protótipo deste tipo, por isso vai ser muito fixe. Também vou a Macau em novembro para correr no lendário Circuito da Guia pela primeira vez. Estou muito ansioso por isso.