DTM : audience décevante sur ProSieben

Sur le Sachsenring, l'équipe de ran racing a fêté la 100e course retransmise en DTM. Mais si l'on se penche sur les chiffres d'audience de la saison 2023, les responsables de ran racing, ProSieben et l'ADAC n'auront pas l'esprit à la fête.

Le portail spécialisé Quotenmeter.de a utilisé à plusieurs reprises des expressions telles que "part de marché horrible" ou "parts de marché terribles" lors de la vérification des quotas de la saison complète. C'est justement dans le groupe des téléspectateurs âgés de 14 à 49 ans, qui est sensible à la publicité, que le nombre de téléspectateurs était terriblement faible.

Le show sous la pluie du DTM sur le Nürburgring a attiré la plupart des téléspectateurs devant leur poste. Au total, 550 000 téléspectateurs ont suivi la course du dimanche, dont 240 000 dans le groupe significatif pour la publicité. Au total, la course a atteint 8 % de part de marché.

Malgré une possible décision sur le titre, la première course à Hockenheim n'a attiré que 200.000 téléspectateurs le samedi, et 60.000 dans le groupe significatif pour la publicité, ce qui représente une part de marché de 3,4 %.

Les chiffres d'audience de la saison 2023 du DTM :

Oschersleben I : 270.000 spectateurs (120.000 spectateurs groupe publicité) 3,6 % de part de marché.

Oschersleben II : 370.000 spectateurs (90.000 spectateurs groupe publicité) 5,1 % de part de marché

Zandvoort I : 290.000 téléspectateurs (70.000 téléspectateurs groupe publicité) 3,9 % part de marché

Zandvoort II : 430.000 téléspectateurs (70.000 téléspectateurs groupe publicité) 5 % de part de marché

Norisring I : 330.000 téléspectateurs (80.000 téléspectateurs groupe publicité) 4,8 % de part de marché

Norisring II : 460.000 téléspectateurs (110.000 téléspectateurs groupe publicité) 4,9 % part de marché

Nürburgring I : 320.000 téléspectateurs (110.000 téléspectateurs groupe publicité) 6,3 % part de marché

Nürburgring II : 550.000 téléspectateurs (240.000 téléspectateurs groupe publicité) 8 % part de marché

Lausitzring 1 : 310.000 téléspectateurs (100.000 téléspectateurs groupe publicité) 6,4 % part de marché

Lausitzring II : 310.000 téléspectateurs (90.000 téléspectateurs groupe publicité) 3,3 % part de marché

Sachsenring I : 270.000 téléspectateurs (70.000 téléspectateurs groupe publicité) 5,6 % part de marché

Sachsenring II : 370.000 téléspectateurs (90.000 téléspectateurs groupe publicité) 4 % de part de marché

Red Bull Ring I : 390.000 téléspectateurs (150.000 téléspectateurs groupe publicité) 8,4 % part de marché

Red Bull Ring II : 360.000 téléspectateurs (70.000 téléspectateurs groupe publicité) 3 % de part de marché

Hockenheim I : 200.000 téléspectateurs (60.000 téléspectateurs groupe publicité) 3,4 % part de marché

Hockenheim II : 380.000 spectateurs (90.000 spectateurs groupe publicité) 3,8 % part de marché

Moyenne saison : 350.000 téléspectateurs (100.000 téléspectateurs groupe publicité) 5,2 % part de marché.

Les experts de Quotenmeter.de tirent une conclusion sévère : "Le DTM n'est vraiment pas bien placé sur ProSieben, après tout, les courses sont encadrées par des rediffusions".

Sur les plateformes de médias sociaux également, la diffusion de ProSieben fait l'objet de critiques récurrentes. Ainsi, le présentateur polarisant Eddie Mielke est toujours fortement critiqué. Mais certains utilisateurs critiquent également les interruptions publicitaires pendant la course et ne jurent donc que par les offres de streaming pour la retransmission de la course.

Les téléspectateurs de longue date du DTM s'en souviennent encore : il y a environ 15 ans, les retransmissions sur ARD frôlaient encore la barre des 2 000 000 de téléspectateurs. Entre-temps, ce chiffre a plus que quadruplé ! Une évolution décevante pour le DTM, qui devrait tirer la sonnette d'alarme auprès de l'ADAC !