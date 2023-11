DTM: dati deludenti per gli spettatori di ProSieben

Il portale specializzato Quotenmeter riassume i dati di ascolto del DTM con espressioni come "terribile quota di mercato" o "terribili quote di mercato". L'ADAC non sarà in vena di festeggiamenti per questo sviluppo.

Al Sachsenring, il team ran racing ha festeggiato la centesima gara trasmessa nel DTM. Ma se si guarda ai dati di ascolto della stagione 2023, i responsabili di ran racing, di ProSieben e dell'ADAC non saranno di buon umore.

Nel suo controllo degli ascolti dell'intera stagione, il portale specializzato Quotenmeter.de ha ripetutamente usato espressioni come "quota di mercato terribile" o "quote di mercato terribili". Soprattutto nella fascia pubblicitaria dei telespettatori tra i 14 e i 49 anni, la quota di pubblico è risultata incredibilmente bassa.

Lo spettacolo della pioggia del DTM al Nürburgring ha attirato il maggior numero di spettatori davanti ai televisori. Un totale di 550.000 spettatori si è sintonizzato per la gara di domenica, con 240.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità. La gara ha raggiunto una quota di mercato totale dell'8%.

Nonostante la possibile decisione sul titolo, solo 200.000 telespettatori si sono sintonizzati per la prima gara di Hockenheim di sabato, con 60.000 telespettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità, il che significa una quota di mercato del 3,4%.

I dati di ascolto per la stagione 2023 del DTM:

Oschersleben I: 270.000 spettatori (120.000 spettatori nel gruppo pubblicitario) 3,6% di quota di mercato

Oschersleben II: 370.000 spettatori (90.000 spettatori nel gruppo di riferimento pubblicitario) 5,1% di quota di mercato

Zandvoort I: 290.000 spettatori (70.000 spettatori nel gruppo rilevante ai fini della pubblicità) 3,9% di quota di mercato

Zandvoort II: 430.000 spettatori (70.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 5 % di quota di mercato

Norisring I: 330.000 spettatori (80.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 4,8% di quota di mercato

Norisring II: 460.000 spettatori (110.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 4,9% di quota di mercato

Nürburgring I: 320.000 spettatori (110.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 6,3% di quota di mercato

Nürburgring II: 550.000 spettatori (240.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 8 % di quota di mercato

Lausitzring 1: 310.000 spettatori (100.000 spettatori nel gruppo rilevante ai fini della pubblicità) 6,4% di quota di mercato

Lausitzring II: 310.000 spettatori (90.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 3,3% di quota di mercato

Sachsenring I: 270.000 spettatori (70.000 spettatori nel gruppo rilevante ai fini della pubblicità) 5,6% di quota di mercato

Sachsenring II: 370.000 spettatori (90.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 4 % di quota di mercato

Red Bull Ring I: 390.000 spettatori (150.000 spettatori nel gruppo rilevante ai fini della pubblicità) 8,4% di quota di mercato

Red Bull Ring II: 360.000 spettatori (70.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 3 % di quota di mercato

Hockenheim I: 200.000 spettatori (60.000 spettatori nel gruppo rilevante ai fini della pubblicità) 3,4% di quota di mercato

Hockenheim II: 380.000 spettatori (90.000 spettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 3,8% di quota di mercato

Media stagionale: 350.000 telespettatori (100.000 telespettatori nel gruppo rilevante per la pubblicità) 5,2% di quota di mercato

Gli esperti di Quotenmeter.de traggono una dura conclusione: "Il DTM non è davvero in buone mani a ProSieben, dopo tutto le gare sono inquadrate in repliche".

Le critiche alla trasmissione di ProSieben sono costanti anche sui social media. Ad esempio, il polarizzante presentatore Eddie Mielke viene ripetutamente criticato. Tuttavia, alcuni utenti criticano anche le interruzioni pubblicitarie durante la gara e quindi giurano sulle offerte di streaming per la trasmissione della gara.

Gli spettatori di lunga data del DTM se lo ricorderanno: circa 15 anni fa, le trasmissioni su ARD erano ancora al di sotto dei 2.000.000 di spettatori. Nel frattempo, questo numero è più che quadruplicato! Uno sviluppo deludente per il DTM, che dovrebbe far scattare un campanello d'allarme presso l'ADAC!