DTM: Desilusão com o número de espectadores da ProSieben

O portal especializado Quotenmeter resume os números da audiência do DTM com expressões como "quota de mercado terrível" ou "quotas de mercado terríveis". A ADAC não está a comemorar este desenvolvimento.

No Sachsenring, a equipa da ran racing celebrou a 100ª transmissão de uma corrida do DTM. Mas, ao olhar para os números de audiência da época de 2023, os responsáveis da ran racing, da ProSieben e da ADAC não vão estar com vontade de celebrar.

O portal especializado Quotenmeter.de utilizou repetidamente expressões como "quota de mercado terrível" ou "quotas de mercado terríveis" na sua análise de audiências de toda a época. Especialmente no grupo dos 14 aos 49 anos, relevante para a publicidade, a quota de audiência foi chocantemente baixa.

O espetáculo da chuva do DTM em Nürburgring foi o que atraiu mais espectadores para a frente dos aparelhos de televisão. Um total de 550.000 telespectadores sintonizaram a corrida de domingo, com 240.000 telespectadores no grupo relevante para a publicidade. A corrida alcançou uma quota de mercado total de 8 %.

Apesar de uma possível decisão do título, apenas 200.000 espectadores sintonizaram a primeira corrida em Hockenheim no sábado, com 60.000 espectadores no grupo relevante para a publicidade, o que significou uma quota de mercado de 3,4%.

Os números de audiência para a época de 2023 do DTM:

Oschersleben I: 270.000 telespectadores (120.000 telespectadores no grupo relevante para a publicidade) 3,6% de quota de mercado

Oschersleben II: 370.000 telespectadores (90.000 telespectadores no grupo relevante para a publicidade) 5,1% de quota de mercado

Zandvoort I: 290.000 telespectadores (70.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 3,9% de quota de mercado

Zandvoort II: 430.000 telespectadores (70.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 5 % de quota de mercado

Norisring I: 330.000 telespectadores (80.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 4,8% de quota de mercado

Norisring II: 460.000 telespectadores (110.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 4,9% de quota de mercado

Nürburgring I: 320.000 telespectadores (110.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 6,3% de quota de mercado

Nürburgring II: 550.000 telespectadores (240.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 8 % de quota de mercado

Lausitzring 1: 310.000 espectadores (100.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 6,4 % de quota de mercado

Lausitzring II: 310.000 telespectadores (90.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 3,3% de quota de mercado

Sachsenring I: 270.000 telespectadores (70.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 5,6% de quota de mercado

Sachsenring II: 370.000 espectadores (90.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 4 % de quota de mercado

Red Bull Ring I: 390.000 telespectadores (150.000 telespectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 8,4% de quota de mercado

Red Bull Ring II: 360.000 espectadores (70.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 3 % de quota de mercado

Hockenheim I: 200.000 espectadores (60.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 3,4% de quota de mercado

Hockenheim II: 380.000 espectadores (90.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 3,8% de quota de mercado

Média da época: 350.000 espectadores (100.000 espectadores no grupo relevante em termos de publicidade) 5,2% de quota de mercado

Os especialistas do Quotenmeter.de tiram uma conclusão dura: "O DTM não está realmente em boas mãos na ProSieben, afinal as corridas são enquadradas em repetições".

Nas redes sociais, as críticas à transmissão da ProSieben também são constantes. Por exemplo, o apresentador polarizador Eddie Mielke é fortemente criticado uma e outra vez. No entanto, alguns utilizadores também criticam os intervalos comerciais durante a corrida e, por isso, apostam nas ofertas de streaming para a transmissão da corrida.

Os telespectadores de longa data do DTM ainda se lembram: há cerca de 15 anos, as transmissões na ARD ainda não atingiam a marca dos 2.000.000 de telespectadores. Entretanto, este número mais do que quadruplicou! Um desenvolvimento dececionante para o DTM, que deveria fazer soar o alarme na ADAC!