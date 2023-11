Inizierà la missione di difendere il titolo DTM nel 2024? Dopo la conquista del titolo DTM, Thomas Preining ha parlato in una conferenza stampa a Hockenheim di come sia fiducioso di tornare a gareggiare nel DTM il prossimo anno.

"Sono sicuro che tornerò l'anno prossimo", ha detto il pilota austriaco di Porsche in una conferenza stampa dopo la vittoria del titolo DTM, prima di aggiungere con una risata: "Ma sono stato fiducioso su molte cose in passato".

Dopo aver vinto il titolo nella finale di Hockenheim, il leggendario team Porsche Manthey EMA ha già iniziato a preparare la stagione DTM 2024. "C'erano anche un paio di riunioni interne al team a cui partecipare, per le quali non c'è stato tempo domenica per buone ragioni. Chiunque guiderà per Manthey EMA l'anno prossimo potrà aspettarsi da me suggerimenti per migliorare", ha dichiarato Preining in un'intervista.

Ma prima Preining ha altri due compiti da svolgere. In Bahrain disputerà il test per esordienti del FIA WEC con la Porsche 963, dopodiché parteciperà per la prima volta alla FIA GT World Cup a Macao.