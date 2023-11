"Estou confiante de que voltarei no próximo ano".

O campeão do DTM, Thomas Preining, espera voltar a competir na série de corridas mais conhecida da Alemanha no próximo ano. Na Manthey EMA, os preparativos para a próxima época já começaram.

Irá ele iniciar a missão de defender o título do DTM em 2024? Após o título do DTM, Thomas Preining falou numa conferência de imprensa em Hockenheim sobre a sua confiança em voltar a competir no DTM no próximo ano.

"Estou confiante de que estarei de volta no próximo ano", disse o piloto austríaco da Porsche Works numa conferência de imprensa após a conquista do título do DTM, antes de acrescentar com uma gargalhada: "Mas já estive confiante em relação a muitas coisas no passado".

Depois de conquistar o título na final em Hockenheim, a lendária equipa Porsche Manthey EMA já começou a preparar a temporada de 2024 do DTM. "Havia também algumas reuniões internas da equipa para participar, para as quais não houve tempo no domingo por boas razões. Por isso, quem quer que conduza para a Manthey EMA no próximo ano pode contar com as minhas sugestões de melhoria", disse Preining numa entrevista.

Mas Preining tem ainda duas outras tarefas pela frente. No Bahrain, vai participar no teste de estreantes do FIA WEC com o Porsche 963, após o qual vai competir na Taça do Mundo FIA GT pela primeira vez em Macau.