Sorpresa: il team KÜS Bernhard lascia il DTM

Una grande sorpresa da Landstuhl. Il KÜS Team Bernhard si ritira dal DTM dopo due anni. In futuro, l'attenzione si concentrerà sulle gare per clienti e sulle coppe monomarca Porsche.

Un grande botto da parte del KÜS Team Bernhard. La squadra corse di Timo Bernhard conclude il programma DTM dopo due anni. Nel 2022, la squadra corse si è assicurata la prima vittoria Porsche nel DTM con un successo di Thomas Preining al Norisring. Preining ha fatto seguire un altro trionfo al Red Bull Ring ed è stato coinvolto nella lotta per il titolo fino all'evento finale della stagione.

Laurin Heinrich e Ayhancan Güven hanno poi guidato per il team Porsche nel 2023. Heinrich ha concluso l'anno agonistico al dodicesimo posto nella classifica generale dopo due secondi posti, mentre il suo compagno di squadra turco Güven si è piazzato al 15° posto. Güven è salito sul terzo gradino del podio al Sachsenring.

In futuro, la squadra corse si concentrerà sulle gare per i clienti e sulle partecipazioni a gare di coppa monomarca per il marchio Porsche.

Inoltre, il team sosterrà una squadra di nuova costituzione nel Fanatec GT World Challenge Asia.

Ulteriori informazioni sul ritiro non sono ancora disponibili: SPEEDWEEK vi informerà quando saranno disponibili.