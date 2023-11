Surpresa: KÜS Team Bernhard abandona o DTM

Uma grande surpresa vinda de Landstuhl. A KÜS Team Bernhard vai retirar-se do DTM ao fim de dois anos. No futuro, a atenção centrar-se-á nas corridas de clientes e nas Taças Porsche de uma só marca.

Um grande estrondo da KÜS Team Bernhard. A equipa de corridas de Timo Bernhard termina o programa DTM ao fim de dois anos. Em 2022, a equipa de corrida assegurou a primeira vitória da Porsche no DTM com uma vitória de Thomas Preining no Norisring. Preining seguiu-se a outro triunfo no Red Bull Ring e esteve envolvido na luta pelo título até à última prova da época.

Laurin Heinrich e Ayhancan Güven foram os pilotos da equipa Porsche em 2023. Heinrich terminou o ano de corridas em décimo segundo lugar na classificação geral, após dois segundos lugares, enquanto o seu companheiro de equipa turco Güven terminou em 15º. Güven terminou em terceiro lugar no pódio em Sachsenring.

No futuro, a equipa de corridas irá concentrar-se nas corridas para clientes e nas participações em séries de corridas de taças de uma só marca para a marca Porsche.

Além disso, a equipa irá apoiar uma equipa recentemente fundada no Fanatec GT World Challenge Asia.

Ainda não estão disponíveis mais informações sobre a retirada da equipa - será informado pela SPEEDWEEK quando estas surgirem.