Les légendes des voitures de tourisme continuent sur leur lancée

Les légendes des voitures de tourisme disputeront cinq week-ends de course en 2024 sous la devise "Family and Friends - European Tour 2024". Les voitures de tourisme des années 80 et 90 sont autorisées à prendre le départ - les voitures des années 2000 sont exclues.

La démarche était tout à fait logique. Thorsten Stadler, l'un des cofondateurs de la série de courses Tourenwagen Legenden, qui verra le jour en 2019, a pris le relais. En collaboration avec un comité de soutien composé d'amis, de compagnons de route et de partenaires de longue date, le spécialiste Mercedes de la course automobile poursuit la voie qu'il a empruntée il y a près de cinq ans. Les voitures de tourisme des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix trouveront à l'avenir également une plate-forme familiale. Alors que de nombreuses choses doivent rester telles qu'elles ont déjà été établies avec un succès durable, seule la future devise des légendes des voitures de tourisme se distingue des précédentes : "Family and Friends - European Tour 2024" résume parfaitement la nouvelle philosophie - une déclaration qui interpelle aussi bien les participants actuels que futurs.

L'essentiel en bref :

Continuité et attachement au terroir : les légendes des voitures de tourisme offrent à leurs participants des perspectives et surtout une sécurité de planification.

Une orientation qui a fait ses preuves : des voitures de tourisme de course des années 1980 et 1990 dans une structure de classe claire comme base solide.

Retour à l'année de la première : comme établi avec succès en 2019, cinq dates d'événements de haute qualité dans les régions frontalières d'Europe constituent la structure de base.

Tout reste dans la famille - c'est selon cette devise que Thorsten Stadler a repris la responsabilité de la série de courses Tourenwagen Legenden qu'il a cofondée en 2019. Un consortium d'amis de longue date, de compagnons de route et de partenaires le soutient dans cette tâche.

"Une fin logique, une conséquence logique", estime le spécialiste Mercedes de la course automobile. "Ce qui m'importait, c'était la continuité, la poursuite de la voie empruntée".

Il n'y aura pas beaucoup de changements dans l'orientation une fois choisie du format qui réunit les voitures de course très appréciées des années 1980 et 1990. Dans cette optique, les véhicules construits à partir de l'an 2000 ne seront plus mis au concours pour une durée indéterminée.

Cinq manifestations de qualité sont fixées en Allemagne et à l'étranger, où le plaisir de conduire et l'atmosphère amicale constituent l'accent principal. Le calendrier de la saison 2024 des voitures de tourisme de légende sera confirmé à une date ultérieure.

Les signes avant-coureurs sont la consolidation, comme le confirme Thorsten Stadler : "Nous sommes tout sauf inexpérimentés dans ce domaine. Nous l'avons déjà prouvé à maintes reprises. Nous voulons tout d'abord nous assurer que tout continuera à fonctionner sans friction à l'avenir - jusqu'à une tente commune dans laquelle tous les compagnons de route pourront vraiment se sentir bienvenus et bien entourés dans le paddock". À cet égard, une tradition chère aux dernières années des Légendes de la voiture de tourisme sera de retour - nous en parlerons plus tard.

"Pour l'instant, nous nous mettons au travail et nous nous concentrons sur l'essentiel !", résume Stadler, originaire du sud de la Basse-Saxe, pour expliquer sa philosophie. "Nous ne voulons pas nous disperser, mais continuer à proposer un racing à la fois abordable et attractif avec nos voitures préférées, c'est pourquoi il y aura à l'avenir trois courses de 30 minutes chacune avec le même droit d'inscription, qui restera d'ailleurs également stable".

Outre les célébrités sur quatre roues, toutes les personnalités des pilotes, les témoins de l'époque, qui sont si marquants pour ce sport, devraient une fois de plus trouver un terrain d'action adéquat la saison prochaine. Ainsi, lors de la finale de la saison des voitures de tourisme de légende sur le Nürburgring, Klaus Ludwig, triple vainqueur du titre DTM, s'est battu au volant de deux Mercedes-Benz différentes pour remporter les victoires du jour, auxquelles son ancien collègue pilote professionnel, Altfrid Heger, a également concouru. Avec l'ancien champion du monde de cyclisme et participant au DTM Klaus-Peter Thaler, un autre sportif de renom a participé à la clôture de l'année 2023. "Nous continuons sur cette lancée et nous nous préparons à de beaux week-ends d'événements qui seront tout simplement amusants", promet Thorsten Stadler. En fait, la seule nouveauté est le slogan en vigueur depuis la remise du relais. Il s'agit de "Family and Friends - European Tour 2024". Une déclaration qui s'explique d'elle-même.