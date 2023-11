Le leggende del turismo continuano il loro percorso

La mossa era fin troppo logica. Thorsten Stadler, uno dei co-fondatori della serie di corse Touring Car Legends che verrà lanciata nel 2019, ha assunto il comando della staffetta. Insieme a un gruppo di supporto composto da amici, compagni e partner di lunga data, lo specialista delle corse Mercedes prosegue il cammino intrapreso quasi cinque anni fa. Le auto da turismo degli anni Ottanta e Novanta continueranno a trovare in futuro una piattaforma orientata alla famiglia. Anche se molto rimarrà come è già stato stabilito con successo duraturo, solo il motto futuro delle leggende delle auto da turismo differisce da quello precedente: "Family and Friends - European Tour 2024" riassume perfettamente la nuova filosofia - un'affermazione che si rivolge sia ai partecipanti attuali che a quelli futuri.

I punti più importanti in breve:

Continuità e approccio concreto: le Touring Car Legends offrono ai loro partecipanti prospettive e soprattutto sicurezza di pianificazione.

Un focus collaudato: le corse di auto da turismo degli anni '80 e '90 in una struttura di classi chiaramente organizzata come base solida.

Ritorno all'anno della prima: come stabilito con successo nel 2019, cinque appuntamenti di alta qualità in Europa vicino al confine costituiscono la struttura di base.

Mantenere la famiglia: fedele a questo motto, Thorsten Stadler ha assunto la responsabilità della serie di corse Touring Car Legends, che ha co-fondato nel 2019. Un consorzio di amici, compagni e partner di lunga data lo sostiene.

"Una conclusione logica, una conseguenza logica", afferma lo specialista delle corse Mercedes, valutando la situazione. "Per me si trattava di continuità, di continuare sulla strada intrapresa".

Non cambierà molto nel formato scelto, che riunisce le tanto amate auto da corsa da turismo degli anni '80 e '90. Per questo motivo, le vetture costruite dopo il 2000 non potranno più essere iscritte per un periodo indefinito.

Sono stati programmati cinque eventi di alta qualità in Germania e all'estero, dove il piacere di guida e l'atmosfera amichevole sono l'accento principale. Il calendario delle gare per la stagione 2024 delle Touring Car Legends sarà confermato in un secondo momento.

I segnali indicano un consolidamento, come conferma Thorsten Stadler: "Siamo tutt'altro che inesperti in questo campo. Lo abbiamo dimostrato a sufficienza. Vogliamo innanzitutto garantire che tutto continui a funzionare senza intoppi anche in futuro, fino a una tenda comune in cui tutti i compagni di viaggio nel paddock possano sentirsi davvero benvenuti e in buone mani". A questo proposito, tornerà una tradizione cara agli ultimi anni delle Touring Car Legends, di cui si parlerà più avanti.

"Per ora ci mettiamo al lavoro e ci concentriamo sull'essenziale!" dice Stadler, originario del sud della Bassa Sassonia, riassumendo la filosofia. "Non vogliamo impantanarci, ma piuttosto continuare a offrire gare accessibili e attraenti con le nostre auto preferite, motivo per cui in futuro ci saranno anche tre gare da 30 minuti con la stessa quota d'iscrizione, che rimarrà anch'essa stabile".

Oltre alle celebrità su quattro ruote, tutte le personalità dei piloti, i testimoni contemporanei che sono così formativi per questo sport, troveranno ancora una volta un campo di attività adeguato nella prossima stagione. Al finale di stagione delle Touring Car Legends di quest'anno al Nürburgring, il tre volte vincitore del titolo DTM Klaus Ludwig ha lottato per le vittorie di giornata su due diverse vetture Mercedes-Benz, per le quali ha gareggiato anche il suo ex collega pilota professionista Altfrid Heger. L'ex campione del mondo di ciclismo e titolare del DTM Klaus-Peter Thaler è stato un altro sportivo di spicco che ha contribuito a dare forma al 2023. "Ci basiamo costantemente su questo e ci prepariamo per grandi weekend di eventi che sono semplicemente divertenti", promette Thorsten Stadler. L'unica novità è il motto che vige da quando è stata consegnata la staffetta. Recita: "Famiglia e amici - European Tour 2024". Un'affermazione che si spiega da sola.