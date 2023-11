As lendas dos carros de turismo continuam o seu caminho

A mudança era demasiado lógica. Thorsten Stadler, um dos co-fundadores da série de corridas Touring Car Legends, lançada em 2019, assumiu o comando. Juntamente com um grupo de apoio composto por amigos de longa data, companheiros e parceiros, o especialista em corridas da Mercedes está a continuar o caminho que iniciou há quase cinco anos. Os carros de turismo dos anos 80 e 90 continuarão a encontrar uma plataforma familiar no futuro. Embora muito deva permanecer como já foi estabelecido com sucesso duradouro, apenas o futuro lema das lendas dos carros de turismo difere do anterior: "Família e Amigos - European Tour 2024" resume adequadamente a nova filosofia - uma declaração que agrada tanto aos actuais como aos futuros participantes.

Os pontos mais importantes em resumo:

Continuidade e simplicidade: os Touring Car Legends oferecem aos seus participantes perspectivas e, sobretudo, segurança de planeamento.

Foco comprovado: carros de turismo de corrida dos anos 80 e 90 numa estrutura de classes claramente organizada como uma base sólida.

Regresso ao ano de estreia: como estabelecido com sucesso em 2019, cinco datas de eventos de alta qualidade na Europa, perto da fronteira, formam o quadro básico.

Mantendo-o na família - fiel a este lema, Thorsten Stadler assumiu a responsabilidade pela série de corridas Touring Car Legends, que ele co-fundou em 2019. Um consórcio de amigos, companheiros e parceiros de longa data está a apoiá-lo.

"Uma conclusão lógica, uma consequência lógica", diz o especialista em corridas da Mercedes, avaliando a situação. "Para mim, tratava-se de continuidade, de continuar no caminho que tomámos".

Não haverá muitas alterações no formato escolhido, que reúne os muito apreciados carros de turismo de corrida das décadas de 1980 e 1990. Para o efeito, os veículos construídos depois de 2000 deixarão de ser inscritos por tempo indeterminado.

Foram programados cinco eventos de alta qualidade na Alemanha e no estrangeiro, onde o prazer de condução e a atmosfera amigável são o principal destaque. O calendário de corridas para a época de 2024 do Touring Car Legends será confirmado posteriormente.

Os sinais apontam para a consolidação, como confirma Thorsten Stadler: "Somos tudo menos inexperientes neste domínio. Já o provámos suficientemente. Antes de mais, queremos garantir que tudo continue a funcionar bem no futuro - até uma tenda comum onde todos os companheiros de viagem no paddock se possam sentir bem-vindos e em boas mãos". A este respeito, uma tradição querida dos últimos anos do Touring Car Legends vai regressar - mais sobre isto numa data posterior.

"Por agora, vamos trabalhar e concentrar-nos no essencial!", diz Stadler, que vem do sul da Baixa Saxónia, resumindo a filosofia. "Não queremos ficar atolados, mas sim continuar a oferecer corridas acessíveis e atractivas com os nossos carros favoritos, razão pela qual haverá também três corridas de 30 minutos no futuro com a mesma taxa de inscrição, que também permanecerá estável."

Para além das celebridades sobre quatro rodas, todas as personalidades do automobilismo, as testemunhas contemporâneas que são tão formativas para este desporto, encontrarão mais uma vez um campo de atividade adequado na próxima época. No final da temporada deste ano do Touring Car Legends em Nürburgring, Klaus Ludwig, três vezes vencedor do título DTM, lutou pelas vitórias do dia em dois carros Mercedes-Benz diferentes, nos quais também competiu o seu antigo colega piloto profissional Altfrid Heger. O antigo campeão mundial de ciclismo e titular do DTM, Klaus-Peter Thaler, foi outro desportista proeminente que ajudou a moldar a edição de 2023 "Estamos sempre a trabalhar neste sentido e a preparar grandes fins-de-semana de eventos que são simplesmente divertidos", promete Thorsten Stadler. A única coisa nova é o lema que se aplica desde que a estafeta foi entregue. Diz: "Família e Amigos - European Tour 2024". Uma afirmação que, na verdade, é auto-explicativa.