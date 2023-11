Jusqu'au 6 décembre - Les équipes peuvent se porter candidates pour le DTM 2024

Les équipes de course ont jusqu'à la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre, pour s'inscrire à la saison DTM 2024. Une fois de plus, le pilote doit être connu pour pouvoir s'inscrire. La décision concernant les participants sera prise dans les semaines 50 et 51 du calendrier.

C'est parti ! Le 15 novembre, GTM GmbH, l'entreprise qui chapeaute l'ADAC pour l'organisation du DTM, de l'ADAC GT Masters et des autres séries-cadres, ouvrira les portes pour les inscriptions à la saison 2024 du DTM. Les écuries auront alors jusqu'au 6 décembre pour s'inscrire à la saison 2024 de la série de courses la plus connue d'Allemagne.

Pendant le processus d'inscription, les écuries doivent, comme pour l'inscription à la saison DTM 2023, déjà définir leur nombre de voitures, la marque de la voiture et les pilotes. Si cela n'est pas fait, GTM GmbH n'acceptera pas l'inscription à la saison DTM 2024, sauf cas exceptionnel. L'objectif est d'éviter que des équipes s'assurent des places de départ et les remplissent juste avant le coup d'envoi de la saison 2024 à Oschersleben avec des pilotes amateurs solvables, faute de quoi elles ne trouveraient pas de pilotes.

Les frais d'inscription pour la saison 2024 s'élèvent à 98.000 € (plus 19% de TVA). Les frais d'inscription ont donc augmenté de 3.000 € par rapport à l'année dernière. Ces frais incluent la participation au test officiel de pré-saison au printemps 2024.

Le paiement des frais d'inscription doit être effectué avant le 8 décembre, faute de quoi l'inscription pour la saison DTM 2024 sera refusée par GTM GmbH. Si une inscription est confirmée, les équipes reçoivent un accord commercial, le contrat de participation au DTM, qui définit les droits et obligations des équipes de course.

Au cours des semaines 50 et 51 du calendrier, c'est-à-dire entre le 11 et le 22 décembre, les décisions concernant les inscriptions reçues seront prises et les places de départ pour la saison DTM 2024 seront déterminées. Ainsi, toutes les équipes et tous les pilotes auront au moins la certitude dès cette année qu'ils participeront également à la série de courses l'année prochaine !

"L'objectif de la saison DTM 2024 est de composer une grille de départ aussi compétitive, variée et équilibrée que possible. Pour ce faire, l'accent est mis sur les pilotes professionnels et les équipes de course professionnelles, qui proviennent idéalement de l'environnement actuel des ADAC GT Masters et du DTM et qui utilisent plus d'une voiture de course en DTM", explique-t-on du côté de GTM GmbH. L'organisation du DTM précise à ce sujet qu'elle est intéressée par une grande diversité de marques et que les succès internationaux seront pris en compte.

Lors de la finale de la saison à Hockenheim, ABT Sportsline avait déjà annoncé sa participation à la saison 2024 du DTM, avant que les inscriptions pour la saison à venir ne soient ouvertes. L'écurie traditionnelle de l'Allgäu a confirmé l'engagement de deux Audi R8 LMS GT3, qui prendront le départ sous les couleurs de Red Bull. Kelvin van der Linde et Ricardo Feller continueront à piloter les voitures.

En outre, SSR Performance a déclaré que la collaboration avec Lamborghini serait prolongée.

D'autres équipes ont déjà confirmé publiquement leur intention de participer au DTM 2024. AiM GT prévoit ainsi d'engager deux Honda NSX GT3. Schnitzelalm Racing prévoit également de s'engager dans le DTM. L'écurie discute avec différents constructeurs pour l'engagement de deux voitures, le premier pilote de l'équipe étant déjà Marcel Marchewicz.

En revanche, le KÜS Team Bernhard va faire ses adieux au DTM. L'écurie a récemment déclaré qu'elle se concentrerait à l'avenir sur les coupes de marque Porsche et le sport client. Malgré tout, l'ADAC s'attend à un plateau international et bien garni pour la saison 2024.