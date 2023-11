Fino al 06.12 - I team possono presentare le iscrizioni al DTM 2024

Le scuderie hanno tempo fino al 6 dicembre per presentare le iscrizioni alla stagione 2024 del DTM. Anche in questo caso, il pilota deve essere già definito per l'iscrizione. Decisione sui partecipanti nelle settimane 50 e 51 del calendario.

Si parte! Il 15 novembre, GTM GmbH, la società che gestisce il DTM, l'ADAC GT Masters e le altre serie di supporto, aprirà le porte alle iscrizioni per la stagione 2024 del DTM. Le scuderie avranno quindi tempo fino al 6 dicembre per presentare le loro iscrizioni per la stagione 2024 della serie automobilistica più famosa della Germania.

Durante la procedura di iscrizione, le scuderie devono già specificare il numero di vetture, la marca e i piloti, come nel caso dell'iscrizione alla stagione DTM 2023. In caso contrario, la GTM GmbH non accetterà l'iscrizione alla stagione DTM 2024, salvo casi eccezionali. Questo per evitare che i team si assicurino le posizioni in griglia e le riempiano con piloti dilettanti solventi poco prima dell'apertura della stagione 2024 a Oschersleben, perché altrimenti non riuscirebbero a trovare piloti.

La tassa di iscrizione per la stagione 2024 è di 98.000 euro (più il 19% di IVA). Ciò significa che i costi di iscrizione sono aumentati di 3.000 euro rispetto all'anno precedente. I costi includono la partecipazione al test ufficiale pre-stagionale nella primavera del 2024.

La tassa di iscrizione deve essere pagata entro l'8 dicembre, altrimenti l'iscrizione alla stagione 2024 del DTM sarà rifiutata da GTM GmbH. Se l'iscrizione viene confermata, le squadre riceveranno un accordo commerciale, il contratto di partecipazione al DTM, che definisce i diritti e gli obblighi delle squadre.

Nelle settimane 50 e 51 del calendario, ossia nel periodo compreso tra l'11 e il 22 dicembre, verrà presa una decisione sulle iscrizioni ricevute e verranno decise le posizioni in griglia per la stagione 2024 del DTM. Ciò significa che almeno quest'anno tutti i team e i piloti avranno la certezza di partecipare alla serie di gare anche l'anno prossimo!

"L'obiettivo per la stagione 2024 del DTM è quello di mettere insieme un campo di partenza che sia il più competitivo, vario ed equilibrato possibile. A tal fine, l'attenzione si concentra su piloti professionisti e squadre da corsa professionali che idealmente provengono dall'attuale ambiente dell'ADAC GT Masters e del DTM e che utilizzano più di un'auto da corsa nel DTM", ha dichiarato GTM GmbH. L'organizzazione del DTM dichiara inoltre di essere interessata a un'ampia varietà di marchi e che i successi internazionali saranno presi in considerazione.

ABT Sportsline ha annunciato la sua partecipazione alla stagione 2024 del DTM in occasione del finale di stagione a Hockenheim, prima dell'apertura delle iscrizioni per la prossima stagione. La tradizionale squadra corse della regione dell'Algovia ha confermato la partecipazione di due Audi R8 LMS GT3, che gareggeranno con i colori Red Bull. Kelvin van der Linde e Ricardo Feller continueranno a guidare le vetture.

SSR Performance ha inoltre annunciato che la collaborazione con Lamborghini sarà estesa.

Altri team hanno già confermato pubblicamente la loro intenzione di partecipare al DTM 2024. Ad esempio, AiM GT ha in programma di schierare due Honda NSX GT3. Anche Schnitzelalm Racing ha intenzione di partecipare al DTM. La scuderia sta discutendo con vari costruttori la possibilità di schierare due vetture, mentre Marcel Marchewicz è già stato confermato come primo pilota del team.

Il KÜS Team Bernhard, invece, lascerà il DTM. La scuderia ha recentemente annunciato che in futuro si concentrerà sulle coppe monomarca Porsche e sulle gare per clienti. Tuttavia, l'ADAC si aspetta una forte partecipazione internazionale per la stagione 2024.