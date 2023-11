Até 06.12. - As equipas podem apresentar as suas candidaturas ao DTM 2024

As equipas de corrida têm até 6 de dezembro para apresentar as suas inscrições para a época de 2024 do DTM. Mais uma vez, o piloto já deve estar finalizado para a inscrição. Decisão sobre os participantes nas semanas de calendário 50 e 51.

Aqui vamos nós! No dia 15 de novembro, a GTM GmbH, a empresa que tutela o DTM, o ADAC GT Masters e as outras séries de apoio da ADAC, abrirá as portas para as inscrições para a época de 2024 do DTM. As equipas de corrida terão então até 6 de dezembro para submeter as suas inscrições para a época de 2024 da mais conhecida série de corridas da Alemanha.

Durante o processo de inscrição, as equipas de corrida já devem especificar o número de carros, a marca do carro e os pilotos, como foi o caso da inscrição para a temporada 2023 do DTM. Se tal não for feito, a GTM GmbH não aceitará a inscrição para a época de 2024 do DTM, salvo em casos excepcionais. O objetivo é evitar que as equipas garantam posições na grelha e só as preencham com pilotos amadores solventes pouco antes da abertura da época de 2024 em Oschersleben, pois de outra forma não conseguiriam encontrar pilotos.

A taxa de inscrição para a época de 2024 é de 98 000 euros (mais 19% de IVA). Isto significa que os custos de inscrição aumentaram em 3.000 euros em relação ao ano anterior. Os custos incluem a participação no teste oficial de pré-época na primavera de 2024.

A taxa de inscrição deve ser paga até 8 de dezembro, caso contrário a inscrição para a época de 2024 do DTM será rejeitada pela GTM GmbH. Se a inscrição for confirmada, as equipas receberão um Acordo Comercial, o contrato de participação no DTM, que define os direitos e obrigações das equipas de corrida.

Nas semanas de calendário 50 e 51, ou seja, no período de 11 a 22 de dezembro, será tomada uma decisão sobre as inscrições recebidas e serão decididas as posições na grelha para a época de 2024 do DTM. Isto significa que, pelo menos este ano, todas as equipas e pilotos terão a certeza de que também participarão na série de corridas no próximo ano!

"O objetivo para a época de 2024 do DTM é reunir uma grelha de partida tão competitiva, diversificada e equilibrada quanto possível. Para tal, o foco está nos pilotos profissionais e nas equipas de corrida profissionais que, idealmente, provêm do ambiente existente do ADAC GT Masters e do DTM e utilizam mais do que um carro de corrida no DTM", afirmou a GTM GmbH. A organização do DTM afirma também que está interessada numa grande variedade de marcas e que os sucessos internacionais serão tidos em conta.

A ABT Sportsline anunciou a sua participação na época de 2024 do DTM no final da época em Hockenheim, antes da abertura das inscrições para a próxima época. A tradicional equipa de corridas da região de Allgäu confirmou a entrada de dois Audi R8 LMS GT3, que irão competir com as cores da Red Bull. Kelvin van der Linde e Ricardo Feller continuarão a pilotar os carros.

A SSR Performance também anunciou que a colaboração com a Lamborghini será alargada.

Outras equipas já confirmaram publicamente a sua intenção de competir no DTM de 2024. Por exemplo, a AiM GT está a planear colocar em campo dois Honda NSX GT3s. A Schnitzelalm Racing também está a planear entrar no DTM. A equipa de corrida está a falar com vários fabricantes sobre a entrada de dois carros, com Marcel Marchewicz já confirmado como o primeiro piloto da equipa.

A KÜS Team Bernhard, por outro lado, vai abandonar o DTM. A equipa de corridas anunciou recentemente que, no futuro, se irá concentrar nas Taças Porsche de uma marca e nas corridas de clientes. No entanto, a ADAC espera um grupo forte e internacional de participantes para a época de 2024.