Por razones de coste: El DTM cancela las pruebas de los jueves en 2024

En el inicio de la temporada 2023 en Oschersleben, el Lausitzring y el evento en el Red Bull Ring, GTM GmbH, la empresa paraguas del ADAC organizadora del DTM y las otras series de carreras, organizó pruebas el jueves donde los equipos de carreras podrían prepararse para el próximo fin de semana de carreras.

Sin embargo, los días de pruebas no contaron con el favor de las escuderías. Como los test de los jueves no reducían el número de pruebas privadas, se consideraban un factor de coste. Además, varios equipos las tacharon de inútiles, ya que no querían realizar ningún trabajo serio de pruebas al límite frente a la competencia. Además, los datos recogidos eran inútiles para el fin de semana de carrera en caso de cambios meteorológicos, como en el Red Bull Ring.

Para la temporada 2024 del DTM, GTM GmbH reaccionó a estas críticas y canceló estos tests adicionales, tal y como se anunció en la presentación de los criterios de inscripción para 2024.

Una prohibición general de las pruebas y la reducción de los fines de semana de carrera del DTM a dos días con la introducción de un revolucionario sistema de clasificación se están debatiendo actualmente a nivel interno. Los detalles al respecto estarán disponibles a más tardar cuando se anuncie el reglamento para la temporada 2024.