Pour des raisons de coûts : Le DTM supprime les tests du jeudi en 2024

À Oschersleben, au Lausitzring et au Red Bull Ring, les pilotes et les équipes du DTM ont eu l'occasion de se préparer au week-end de course à venir lors d'essais. Cette pratique sera supprimée en 2024.

Lors de l'ouverture de la saison 2023 à Oschersleben, au Lausitzring et sur le Red Bull Ring, GTM GmbH, la société organisatrice ADAC du DTM et des autres séries de courses, a organisé des tests du jeudi, au cours desquels les équipes de course ont pu se préparer au week-end de course à venir.

Mais ces journées d'essai n'ont pas été très appréciées par les écuries. Comme les tests du jeudi n'ont pas réduit les essais privés, ils ont été considérés comme une source de coûts. De plus, plusieurs équipes les qualifiaient d'inutiles, car elles ne voulaient pas effectuer un travail d'essai sérieux à la limite sous les yeux de la concurrence. De plus, en cas de changement de météo - comme au Red Bull Ring - les données collectées étaient inutiles pour le week-end de course.

Pour la saison 2024 du DTM, GTM GmbH réagit à ces critiques et supprime ces tests supplémentaires, comme cela a été annoncé lors de la présentation des critères d'inscription 2024.

Une interdiction générale des tests et le raccourcissement des week-ends de course DTM à deux jours avec l'introduction d'un système de qualification révolutionnaire font encore l'objet de discussions internes. Les détails à ce sujet seront donnés au plus tard lors de l'annonce du règlement pour la saison 2024.