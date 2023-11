Per motivi di costi: Il DTM cancella i test del giovedì nel 2024

In occasione dell'apertura della stagione 2023 a Oschersleben, del Lausitzring e dell'evento al Red Bull Ring, GTM GmbH, la società organizzatrice ADAC del DTM e delle altre serie, ha organizzato dei test del giovedì in cui le scuderie hanno potuto prepararsi per l'imminente weekend di gara.

Tuttavia, le giornate di test hanno incontrato poco favore da parte delle squadre. Poiché i test del giovedì non riducevano il numero di test drive privati, erano considerati un fattore di costo. Inoltre, diversi team li hanno definiti inutili, in quanto non volevano effettuare un serio lavoro di prova al limite di fronte alla concorrenza. Inoltre, i dati raccolti erano inutili per il weekend di gara in caso di cambiamenti meteorologici, come al Red Bull Ring.

Per la stagione 2024 del DTM, GTM GmbH ha reagito a queste critiche e ha cancellato questi test aggiuntivi, come annunciato alla presentazione dei criteri di iscrizione per il 2024.

Un divieto generale di test e l'accorciamento dei weekend di gara del DTM a due giorni con l'introduzione di un sistema di qualifiche rivoluzionario sono attualmente ancora in fase di discussione interna. I dettagli in merito saranno disponibili al più tardi quando saranno annunciati i regolamenti per la stagione 2024.