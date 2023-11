Por razões de custos: DTM cancela testes de quinta-feira em 2024

Em Oschersleben, Lausitzring e Red Bull Ring, os pilotos e as equipas do DTM tiveram a oportunidade de se preparar para o próximo fim de semana de corridas durante os test drives. Esta atividade será abolida em 2024.

Na abertura da época de 2023 em Oschersleben, em Lausitzring e no Red Bull Ring, a GTM GmbH, a empresa da ADAC que organiza o DTM e as outras séries de corridas, organizou testes às quintas-feiras, nos quais as equipas de corrida puderam preparar-se para o fim de semana de corrida seguinte.

No entanto, os dias de testes foram pouco favoráveis para as equipas de corrida. Uma vez que os testes de quinta-feira não reduziam o número de testes privados, eram vistos como um fator de custo. Além disso, várias equipas classificaram-nos como inúteis, uma vez que não queriam realizar qualquer trabalho de teste sério no limite, em frente da concorrência. Além disso, os dados recolhidos eram inúteis para o fim de semana de corrida em caso de alterações climáticas - como no Red Bull Ring.

Para a época de 2024 do DTM, a GTM GmbH reagiu a estas críticas e cancelou estes testes adicionais, tal como foi anunciado aquando da apresentação dos critérios de inscrição para 2024.

Uma proibição geral de testes e o encurtamento dos fins-de-semana de corrida do DTM para dois dias, com a introdução de um sistema de qualificação revolucionário, estão ainda a ser discutidos internamente. Os pormenores sobre este assunto estarão disponíveis, o mais tardar, quando forem anunciados os regulamentos para a época de 2024.