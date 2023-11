Réduction Fast-Lane sur les billets jusqu'au 13 novembre

La prévente des billets pour la saison 2024 bat déjà son plein. Les fans du DTM peuvent maintenant s'assurer en ligne jusqu'au 13 novembre 2023 la réduction Fast-Lane et économiser dix pour cent sur les billets DTM pour la saison 2024. Les membres de l'ADAC bénéficient également d'un avantage membre de dix pour cent pour la saison à venir et profitent ainsi doublement. Avec la réduction Fast-Lane, les membres ADAC économisent plus de 36 pour cent par rapport au prix du billet du jour. Les billets sont disponibles à partir de 39 euros. En 2024, les enfants et les jeunes accompagnés d'un adulte pourront également entrer gratuitement.

Les billets sont disponibles en ligne sur dtm.com dans toutes les catégories et pour sept des huit événements DTM. La vente des billets pour l'événement phare de la saison sur le Norisring à Nuremberg débutera en novembre. L'entrée gratuite dans les zones de places debout sur tous les circuits pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte payant reste inchangée. Pour la saison 2024, le DTM se présente également ouvert et plein de proximité : tous les billets donnent accès gratuitement au paddock du DTM et à la DTM Fan Area. Ce n'est qu'au Sachsenring que l'accès au paddock DTM est limité pour des raisons de capacité.

Ici, les fans intéressés peuvent se rendre directement à la billetterie du DTM.

"Nous avons développé une toute nouvelle structure de prix pour la saison 2023, qui a été très bien accueillie par les fans. Cette année, le DTM a été particulièrement apprécié des familles, un tiers de nos visiteurs cette saison étant des enfants et des adolescents. Nous poursuivons résolument sur cette voie. Les prix des billets restent stables, l'année prochaine aussi, les fans pourront vivre l'action passionnante du DTM à partir de 39 euros. Un paddock accueillant pour les fans et des séances d'autographes permettent de toucher du doigt le sport automobile, tandis que sur la piste, des pilotes internationaux de haut niveau assurent des courses de haut niveau", explique Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport.

Huit événements d'avril à octobre composeront la saison DTM 2024, dont le coup d'envoi sera donné du 26 au 28 avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben. Pour la finale, la populaire série de courses se rendra traditionnellement sur le circuit de Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg. Avec le Red Bull Ring en Styrie autrichienne et le Circuit Zandvoort sur la côte néerlandaise de la mer du Nord, deux circuits de Formule 1 d'autres pays européens figurent au calendrier. Les autres étapes sont le DEKRA Lausitzring, le Norisring, le Nürburgring et le Sachsenring.

Vous pouvez consulter le calendrier exact du DTM pour la saison 2024 ici.