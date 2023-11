Rumores: ¿Vuelve el equipo Rosberg al DTM?

Los rumores se disparan: ¿volverá el equipo Rosberg al DTM en 2024? "El DTM es nuestro objetivo", dijo el director del equipo Kimmo Liimatainen a Motorsport-Total. Antes de la temporada 2023, el equipo tradicional se tomó un descanso del DTM y se retiró temporalmente de la serie de carreras más conocida de Alemania.

En 2023, la escudería participó exclusivamente en el Campeonato Extreme E. Además de su propio equipo Rosberg, el equipo de carreras utilizó los vehículos del equipo de carreras Carl Cox en el campeonato eléctrico. "Nuestro equipo principal sigue unido", dice Liimatainen. "Algunas personas se han independizado y están ayudando en el proyecto Extreme E. Otros están activos en el DTM con otros equipos. Ahora tenemos que ver qué viene después".

En la actualidad, la escudería de Neustadt an der Weinstraße aún posee un Audi R8 LMS GT3 después de que se vendiera un coche en verano. El equipo completó recientemente una prueba con el coche restante y el piloto del DTM 2021 y 2022 Dev Gore en Hockenheim. "Eso fue sólo una cosa de relaciones públicas para los socios y no tenía nada que ver con el rendimiento", dijo el jefe del equipo finlandés, explicando el día de la prueba, que fue organizada con Audi Frankfurt. "Cumplimos con nuestras obligaciones del pasado".

Sin embargo, a pesar de la retirada de la fábrica de las carreras de clientes, con los equipos que ya no reciben apoyo financiero y la disolución de la escuadra de pilotos de fábrica, al director del equipo le gustaría seguir trabajando con Audi: "Me gustaría seguir con Audi si es posible. Pero si no, pues no".

El equipo de Rosberg también está negociando con otras marcas. Una posibilidad sería BMW. El Jefe de Motorsport de BMW, Andreas Roos, conoce bien el equipo gracias a su pasado en Audi. También trabajó como ingeniero de carreras en el equipo fundado por Keke Rosberg. "No quiero confirmarlo ni desmentirlo ahora, pero estamos hablando con todo tipo de personas que podrían tener sentido", concluye Liimatainen. "También estamos hablando con marcas no europeas".