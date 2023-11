Rumeurs : L'équipe Rosberg va-t-elle revenir en DTM ?

Les rumeurs vont bon train, l'équipe Rosberg fera-t-elle son retour en DTM en 2024 ? "Le DTM est notre objectif", a déclaré le chef d'équipe Kimmo Liimatainen à Motorsport-Total. Avant la saison 2023, l'équipe traditionnelle a fait une pause dans le DTM et s'est retirée temporairement de la série de courses la plus connue d'Allemagne.

En 2023, l'écurie a participé exclusivement au championnat Extreme E. Outre sa propre équipe Rosberg, l'écurie a utilisé les voitures de l'écurie Carl Cox dans le championnat électrique. "Notre équipe principale est toujours réunie", explique Liimatainen. "Certaines personnes ont pris leur indépendance et aident au projet Extreme E. D'autres sont actifs en DTM avec d'autres équipes. Maintenant, nous devons voir ce qui vient ensuite".

L'écurie de Neustadt an der Weinstraße possède actuellement encore une Audi R8 LMS GT3, après la vente d'un véhicule cet été. Avec le véhicule restant et Dev Gore, pilote de DTM pour 2021 et 2022, l'équipe a déjà effectué une séance d'essai dernièrement à Hockenheim. "Ce n'était qu'une affaire de relations publiques pour les partenaires et n'avait rien à voir avec la performance", explique le chef d'équipe finlandais à propos de la journée d'essai organisée avec Audi Francfort. "Nous avons rempli nos obligations du passé".

Mais malgré le retrait de l'usine du sport client, les équipes ne recevant plus de soutien financier et l'équipe de pilotes d'usine étant dissoute, le chef d'équipe aimerait continuer à travailler avec Audi : "Mais j'aimerais bien continuer avec Audi si c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas".

Par ailleurs, l'équipe Rosberg négocie également avec d'autres marques. Une possibilité serait ici BMW. Le directeur de BMW Motorsport, Andreas Roos, connaît bien l'équipe grâce à son passé chez Audi. De plus, il a travaillé en tant qu'ingénieur de course dans l'équipe fondée par Keke Rosberg. "Je ne veux pas confirmer ou infirmer cela maintenant, mais nous discutons avec toutes les adresses possibles qui auraient peut-être un sens", conclut Liimatainen. "Nous parlons aussi avec des marques non européennes".