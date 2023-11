Voci di corridoio: il team Rosberg tornerà nel DTM?

Le voci si rincorrono: il Team Rosberg tornerà nel DTM nel 2024? "Il DTM è il nostro obiettivo", ha dichiarato il Team Principal Kimmo Liimatainen a Motorsport-Total. Prima della stagione 2023, il team tradizionale si è preso una pausa dal DTM e si è temporaneamente ritirato dalla serie di gare più conosciuta in Germania.

Nel 2023, la scuderia ha partecipato esclusivamente al Campionato Extreme E. Oltre al proprio team Rosberg, la squadra corse ha utilizzato i veicoli del Carl Cox racing team nel campionato elettrico. "Il nostro nucleo centrale è ancora unito", afferma Liimatainen. "Alcuni sono diventati indipendenti e stanno aiutando con il progetto Extreme E. Altri sono attivi nel DTM con il team di Carl Cox. Altri sono attivi nel DTM con altri team. Ora dobbiamo vedere cosa succederà".

La squadra corse di Neustadt an der Weinstraße attualmente possiede ancora un'Audi R8 LMS GT3, dopo che una vettura è stata venduta in estate. Il team ha recentemente completato un test con la vettura rimanente e il pilota DTM 2021 e 2022 Dev Gore a Hockenheim. "Si trattava solo di un'operazione di pubbliche relazioni per i partner e non aveva nulla a che fare con le prestazioni", ha detto il boss del team finlandese, spiegando la giornata di test, organizzata con Audi Frankfurt. "Abbiamo rispettato i nostri obblighi del passato".

Tuttavia, nonostante il ritiro della fabbrica dalle gare per i clienti, con i team che non ricevono più sostegno finanziario e la squadra dei piloti ufficiali che viene sciolta, il team principal vorrebbe continuare a lavorare con Audi: "Vorrei continuare con Audi se possibile. Ma se non è possibile, allora no".

La squadra di Rosberg è in trattativa anche con altri marchi. Una possibilità sarebbe la BMW. Il responsabile BMW per il Motorsport Andreas Roos conosce bene il team grazie al suo passato in Audi. Ha anche lavorato come ingegnere di gara nel team fondato da Keke Rosberg. "Non voglio confermare o smentire, ma stiamo parlando con tutti i tipi di persone che potrebbero avere un senso", conclude Liimatainen. "Stiamo parlando anche con marchi non europei".