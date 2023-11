Rumores: A equipa Rosberg vai regressar ao DTM?

A equipa Rosberg vai regressar ao DTM em 2024? "O DTM é o nosso objetivo", disse o chefe de equipa Kimmo Liimatainen ao Motorsport-Total. Antes da temporada de 2023, a tradicional equipa fez uma pausa no DTM e retirou-se temporariamente da série de corridas mais conhecida da Alemanha.

Em 2023, a equipa de corridas participou exclusivamente no Campeonato Extreme E. Para além da sua própria equipa Rosberg, a equipa de corrida utilizou os veículos da equipa de corrida Carl Cox no campeonato elétrico. "A nossa equipa principal ainda está junta", afirma Liimatainen. "Algumas pessoas tornaram-se independentes e estão a ajudar no projeto Extreme E. Outros estão activos no DTM com outras equipas. Agora temos de ver o que vem a seguir."

A equipa de corrida de Neustadt an der Weinstraße ainda possui um Audi R8 LMS GT3, depois de um carro ter sido vendido no verão. A equipa completou recentemente um teste com o carro restante e o piloto do DTM de 2021 e 2022, Dev Gore, em Hockenheim. "Foi apenas uma questão de relações públicas para os parceiros e não teve nada a ver com o desempenho", disse o chefe da equipa finlandesa, explicando o dia de teste, que foi organizado com a Audi Frankfurt. "Cumprimos as nossas obrigações do passado".

No entanto, apesar da retirada da fábrica das corridas de clientes, com as equipas a deixarem de receber apoio financeiro e o pelotão de pilotos de fábrica a ser dissolvido, o chefe de equipa gostaria de continuar a trabalhar com a Audi: "Gostaria de continuar com a Audi, se possível. Mas se não for possível, então não".

A equipa de Rosberg também está a negociar com outras marcas. Uma possibilidade seria a BMW. Andreas Roos, chefe do desporto automóvel da BMW, conhece bem a equipa graças ao seu passado na Audi. Também trabalhou como engenheiro de corridas na equipa fundada por Keke Rosberg. "Não quero confirmar nem negar agora, mas estamos a falar com todo o tipo de pessoas que possam fazer sentido", conclui Liimatainen. "Também estamos a falar com marcas não europeias."