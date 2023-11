Le calendrier 2024 des voitures de tourisme de légende suscite l'étonnement

Les légendes des voitures de tourisme ont présenté le calendrier des courses de la saison 2024. La seule course en Allemagne aura lieu dans le cadre des 24h du Nürburgring. Plus de départs avec le DTM et l'ADAC Racing Weekend.

"Il n'y a aucune raison de paniquer ou de se précipiter sur les inscriptions, comme on peut le voir actuellement sur le marché". C'est ainsi que Thorsten Stadler commente le calendrier de la saison 2024 des légendes de la voiture de tourisme, qui a déjà été fixé avec un écart temporel approprié par rapport à l'Essen Motorshow : "Notre profil d'exigences comprenait dès le départ cinq manifestations de grande valeur sportive et touristique", poursuit Stadler. "Nous nous en sommes assurés. Le portail de nomination en ligne sera également ouvert sous peu".

Le calendrier des courses comprend cinq événements de haut niveau dans quatre pays différents, afin de garantir, en plus de l'offre purement sportive, un plan de voyage attractif pour le plaisir et la famille. "Ce n'est pas pour rien que notre nouveau credo est 'Family and Friends' - pour nous, ce n'est pas un joli vocable, mais un programme, notre programme".

Le calendrier des courses 2024 - sous réserve d'une journée d'essais en amont - débutera le dernier week-end d'avril à Spa-Francorchamps, en Belgique. En raison de la longueur du circuit, une quatrième classe sur invitation sera déjà proposée là-bas, en plus des trois classes définies en dernier lieu, dont la composition sera décidée en détail par les légendes des voitures de tourisme après réception des inscriptions. "Nous n'excluons rien ni personne", constate Thorsten Stadler. "Toutefois, nous nous concentrons sur la qualité et l'homogénéité - les deux doivent être en adéquation, correspondre l'un à l'autre et au cadre historique du sport".

Une sixième date de course n'est pas non plus exclue. "Mais il était d'abord important pour nous de créer une base sérieuse, composée d'au moins cinq dates solides, bien avant l'Essen Motorshow", conclut Thorsten Stadler. "Et c'est maintenant chose faite. Nous offrons ainsi à nos participants actuels et futurs la perspective qu'ils souhaitent et qu'ils méritent sans aucun doute en tant que protagonistes de notre sport bien-aimé".

Calendrier des courses :

25 - 28 avril 2024 : Spa Summer Classic, Spa-Francorchamps/B

30 mai - 2 juin 2024 : Course ADAC-Ravenol de 24 heures, Nürburgring/D

12 - 14 juillet 2024 : Zandvoort Summer Trophy, Zandvoort/NL

2 - 4 août 2024 : Copenhagen Historic Grand Prix, Copenhague/DK

13 - 15 septembre 2024 : TABAC Classic Grand Prix, Assen/NL

en option : une autre date phare sur demande particulière des participants

Le calendrier suscite donc l'étonnement de nombreux fans de la série de courses en Allemagne. Après avoir enthousiasmé d'innombrables fans à deux reprises en 2023 dans le cadre du DTM et avoir été l'une des principales attractions des ADAC Racing Weekends, la série de courses quitte presque complètement son pays d'origine en Allemagne, sauf dans le cadre des 24 heures de l'Eifel où les participants de la série de courses roulent sur le sol national.