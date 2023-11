Il calendario 2024 delle leggende del touring car stupisce

Le leggende del turismo hanno presentato il calendario delle gare per la stagione 2024. L'unica gara in Germania si svolgerà nell'ambito della 24 Ore del Nürburgring. Non ci saranno più le partenze del DTM e dell'ADAC Racing Weekend.

"Non c'è motivo per il panico e l'accaparramento che si può osservare attualmente sul mercato". Così Thorsten Stadler commenta il calendario delle gare per la stagione 2024 delle Touring Car Legends, già definito con un congruo intervallo di tempo rispetto al Salone dell'Auto di Essen. "Il nostro profilo dei requisiti prevedeva fin dall'inizio cinque eventi di valore sportivo e turistico", continua Stadler. "Abbiamo garantito questo. A breve sarà aperto anche il portale di iscrizione online".

Il calendario delle corse comprende cinque eventi di alto livello in quattro Paesi diversi, per garantire un programma di viaggio attraente per il divertimento e la famiglia, oltre all'offerta puramente sportiva. "Il nostro nuovo credo non è 'Family and Friends' per niente - per noi non è solo una bella frase, è il nostro programma".

Il calendario delle gare del 2024 - soggetto a una giornata di test in preparazione - inizia l'ultimo fine settimana di aprile a Spa-Francorchamps, in Belgio. A causa della lunghezza del circuito, oltre alle tre classi già definite sarà annunciata una quarta classe a inviti, la cui composizione sarà decisa in dettaglio dalle leggende del turismo una volta ricevute le iscrizioni. "Non escludiamo nessuno", afferma Thorsten Stadler. "Tuttavia, ci preoccupiamo della qualità e dell'omogeneità: entrambe le cose devono essere giuste, adattarsi e corrispondere al quadro storico-sportivo".

Non è stata esclusa nemmeno una sesta data di gara. "Prima di tutto, però, era importante per noi creare una base seria composta da almeno cinque date affidabili molto prima del Salone di Essen", conclude Thorsten Stadler. "E ora questo è garantito in modo affidabile. In questo modo, offriamo ai nostri partecipanti attuali e futuri la prospettiva che desiderano e che indubbiamente meritano come protagonisti del nostro amato sport".

Calendario delle gare:

25-28 aprile 2024: Spa Summer Classic, Spa-Francorchamps/B

30 maggio - 2 giugno 2024: ADAC Ravenol 24h Race, Nürburgring/D

12 - 14 luglio 2024: Trofeo estivo di Zandvoort, Zandvoort/NL

2 - 4 agosto 2024: Gran Premio Storico di Copenhagen, Copenhagen/DK

13 - 15 settembre 2024: Gran Premio TABAC Classic, Assen/NL

Opzionale: un'altra data top su richiesta speciale dei partecipanti

Molti fan della serie di corse in Germania sono quindi perplessi di fronte al calendario. Dopo aver entusiasmato i numerosi fan per due volte nel 2023 nell'ambito del DTM e dopo essere stata una delle principali attrazioni degli ADAC Racing Weekend, la serie automobilistica sta abbandonando quasi completamente la sua patria tedesca e l'unica occasione in cui i partecipanti alla serie gareggeranno sul territorio nazionale sarà la 24 ore nell'Eifel.