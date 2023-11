o calendário 2024 das lendas dos carros de turismo surpreende

As lendas dos carros de turismo apresentaram o calendário de corridas para a época de 2024. A única corrida na Alemanha terá lugar no âmbito das 24 Horas de Nürburgring. Acabaram-se as partidas do DTM e do ADAC Racing Weekend.

"Não há razão para o pânico e o açambarcamento que se observam atualmente no mercado." É assim que Thorsten Stadler comenta o calendário de corridas para a temporada de 2024 da Touring Car Legends, que já foi finalizado com um intervalo de tempo adequado para o Salão Automóvel de Essen. "O nosso perfil de requisitos incluía desde o início cinco eventos de valor desportivo e turístico", continua Stadler. "E assegurámos isso. O portal de inscrições online também será aberto em breve".

O calendário de corridas inclui cinco eventos de primeira classe em quatro países diferentes para garantir um programa de viagem atrativo para diversão e família, para além da oferta puramente desportiva. O nosso novo lema não é "Família e Amigos" por acaso - para nós, não é apenas uma frase bonita, é o nosso programa."

O calendário de corridas de 2024 - sujeito a um dia de testes na preparação - começa no último fim de semana de abril em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Devido à extensão do circuito, será anunciada uma quarta classe de convite, para além das três classes já finalizadas, cuja composição será decidida em pormenor pelas lendas dos carros de turismo, após a receção das inscrições. "Não estamos a excluir nada nem ninguém", afirma Thorsten Stadler. "No entanto, estamos preocupados com a qualidade e a homogeneidade - ambas têm de ser correctas, encaixar e corresponder ao quadro histórico-desportivo relevante."

Também não está excluída uma sexta data para a corrida. "Mas, antes de mais, era importante para nós criar uma base séria de pelo menos cinco datas fiáveis muito antes do Essen Motorshow", conclui Thorsten Stadler. "E isso está agora garantido de forma fiável. Desta forma, estamos a oferecer aos nossos actuais e futuros participantes a perspetiva que desejam e que, sem dúvida, merecem como protagonistas do nosso amado desporto."

Calendário das corridas:

25 - 28 de abril de 2024: Spa Summer Classic, Spa-Francorchamps/B

30 de maio - 2 de junho de 2024: ADAC Ravenol 24h Race, Nürburgring/D

12 - 14 julho 2024: Troféu de verão de Zandvoort, Zandvoort/NL

2 - 4 agosto 2024: Grande Prémio Histórico de Copenhaga, Copenhaga/DK

13 - 15 setembro 2024: Grande Prémio TABAC Classic, Assen/NL

Opcional: outra data de topo a pedido especial dos participantes

Muitos fãs da série de corridas na Alemanha estão, por isso, perplexos com o calendário. Depois de ter entusiasmado inúmeros fãs por duas vezes em 2023, no âmbito do DTM, e de ter sido uma das principais atracções dos ADAC Racing Weekends, a série de corridas abandona quase por completo o seu país natal alemão, sendo que a única vez que os participantes da série correm em território nacional é a corrida de 24 horas no Eifel.