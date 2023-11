HWA EVO - Rinascita di un vero classico del DTM

La HWA AG si è affermata per molti anni come produttore di auto da corsa di successo e di affascinanti auto sportive. Ora l'azienda di Affalterbach si sta posizionando ulteriormente come costruttore indipendente di veicoli e ha annunciato lo sviluppo della HWA EVO. L'auto sportiva omologata per la circolazione stradale è una furiosa reinterpretazione della leggendaria Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, dotata di tecnologie all'avanguardia. La consegna della HWA EVO, limitata a 100 unità, è prevista per la fine del 2025.

HWA combina il suo storico DNA motoristico con le competenze del presente e del futuro. Il risultato porta il nome di HWA EVO ed è un omaggio ultramoderno a una delle auto DTM più famose di tutti i tempi, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. La Evo II, di cui sono stati prodotti solo 500 esemplari per l'omologazione, è stata un'icona di stile dei primi anni Novanta e ha stabilito standard in termini di design e prestazioni. Klaus Ludwig l'ha guidata fino al suo primo titolo DTM con Mercedes-Benz nel 1992.

Dopo le idee iniziali di reinterpretare un veicolo assolutamente iconico e di rimetterlo su strada con la tecnologia moderna, sono stati sviluppati i primi disegni concettuali. Progettisti e tecnici hanno lavorato a stretto contatto per trasformare l'idea in realtà. L'HWA EVO riprende il linguaggio di design del classico e lo riempie di tecnologie all'avanguardia. L'HWA EVO si basa sulla serie W201 di Mercedes-Benz. Il veicolo viene sviluppato da HWA AG e prodotto con tecnologie all'avanguardia in termini di trazione, prestazioni, telaio, freni, aerodinamica e sicurezza. Le specifiche tecniche esatte sono attualmente in fase di definizione. Il prezzo di questo straordinario veicolo parte da 714.000 euro (più IVA). Le prime unità dell'HWA EVO dovrebbero essere consegnate alla fine del 2025. L'HWA EVO incarna il presente e il futuro di HWA AG come nessun altro veicolo. Per celebrare il 25° anniversario dell'azienda, durante il quale HWA AG è cresciuta fino a diventare uno dei principali attori nella progettazione e produzione di veicoli ad alte prestazioni, HWA vuole offrire ai suoi clienti qualcosa di molto speciale con l'HWA EVO.

Per il progetto HWA EVO è in preparazione una partnership con la società CURATED. L'azienda statunitense è considerata leader nel settore delle auto sportive storiche e dei veicoli restomod ed è un profondo conoscitore del mercato con un'eccellente esperienza di vendita. HWA AG e CURATED vogliono unire le loro competenze in modo che la HWA EVO abbia i migliori presupposti per diventare un grande successo.

Hans Werner Aufrecht, fondatore di HWA e Presidente del Consiglio di Sorveglianza: "L'EVO II è stata un'icona di stile dei primi anni '90 e ha stabilito degli standard in termini di design. La nostra idea era di reinterpretare questo design. Con CURATED vogliamo avere al nostro fianco un partner che conosca a fondo il mercato di questi veicoli e che creda nell'HWA EVO. Credo che stiamo creando le migliori condizioni per il successo dell'HWA EVO".

Martin Marx, CEO di HWA AG: "Grazie alla lunga tradizione della nostra azienda, consideriamo l'HWA EVO un progetto di punta in cui possiamo convogliare tutta la nostra esperienza e competenza. Questa ulteriore pietra miliare è una dimostrazione delle nostre capacità e alza l'asticella a un nuovo livello, in modo da essere preparati al meglio per i compiti futuri."

Gordian von Schöning, CTO di HWA AG: "Con l'HWA EVO portiamo avanti l'orientamento della nostra azienda come costruttore di veicoli e combiniamo la nostra lunga storia con la modernità. Abbiamo accettato volentieri questa sfida in termini di design e sviluppo e presto saremo in grado di presentare un veicolo unico sul mercato".

John Temerian, cofondatore di CURATED: "Con un comune apprezzamento per l'importanza dell'originalità - e un'autentica comprensione della perseveranza, della perfezione ingegneristica e della qualità meccanica - HWA e CURATED uniscono le forze nella ricerca di una nuova perfezione automobilistica. Questo progetto unisce tecnologia all'avanguardia, nostalgia degli anni '90 e il brivido della guida".