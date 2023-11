El inventor del Wing Car cumple 86 años

Inmediatamente estableció nuevos estándares en el Campeonato Alemán de Carreras en 1978. Naturalmente, se descuidaron aspectos clave de esta maravilla técnica. Hoy, con motivo de su 86 cumpleaños, damos la oportunidad de hablar largo y tendido al ingeniero y diseñador de este proyecto, Thomas Ammerschläger.

El hombre que no sólo fue un exitoso piloto de carreras de NSU a lo largo de su carrera, sino que más tarde fue responsable de proyectos como el NSU Ro 80, el Capri de fábrica, más tarde el mencionado Turbo Capri, luego en desarrollo en Audi y finalmente el BMW M3, había aportado muchas ideas basadas en la normativa del Grupo 5 vigente en aquel momento.

Ammerschläger: "Para 1980, aproveché el pasaje del reglamento del Grupo 5 que dejaba libre la forma de los alerones. Como la anchura del alerón trasero estaba limitada a la anchura del invernadero, diseñé extensiones de alerón como partes de los alerones traseros y así amplié el alerón trasero a la anchura del coche."

Hubo un gran revuelo cuando apareció por primera vez en Zolder, pero todos los expertos, incluidos los de la competición, confirmaron que cumplía el reglamento. Porsche también había aprovechado ya este paso y había creado así el llamado "Flachschnauzer" sin ninguna objeción.

"Después de la segunda carrera", recuerda Ammerschläger, "nuestro alerón ancho fue finalmente prohibido, y el funcionario de la FIA nos explicó: 'Señor Ammerschläger, tiene usted razón, pero no lo queremos y por eso lo prohibimos'".

Ammerschläger continuó: "Habría sido correcto cambiar el reglamento, entonces Klaus Ludwig también habría conservado los puntos, cuya falta le costó luego el campeonato, que terminó en tercer lugar".

Sin embargo, Ammerschläger también aportó otro aspecto técnico: "Incluso antes del alerón ensanchado, había estado pensando en cómo mejorar aún más la aerodinámica del vehículo. Inspirándome en el concepto de "coche con alas" de Colin Chapman, que había causado furor en la Fórmula 1, quise aplicar por primera vez el mismo principio en un turismo". El motor delantero y el eje rígido trasero del Capri lo hacían ideal para ello, ya que el difusor podía empezar detrás del motor y extenderse por casi toda la longitud del coche, con una anchura de 900 mm. Una ventaja adicional del diseño era que ni Porsche (por el motor trasero) ni BMW (por el eje trasero en el 320 y el CSL, o el motor central en el M1) podrían haber copiado el concepto de coche con alas.

Y Ammerschläger tenía otro as en la manga: "Las mediciones en el túnel de viento, junto con el estrecho alerón trasero, dieron como resultado un coeficiente global de carga aerodinámica de 0,815. Este valor aún no lo había alcanzado ningún turismo". Estos valores de carga aerodinámica eran similares a los de los coches de Fórmula 1 de la época. Sin embargo, la elevada carga aerodinámica no se conseguía a expensas de la resistencia aerodinámica, que con = 0,383 era prácticamente la misma que la del Capri de serie".

Según Ammerschläger, otro punto de venta único era que "la carga aerodinámica en la parte trasera aumentaba en lugar de disminuir hasta un ángulo de 10° debido al diseño de los soportes del alerón, de modo que la estabilidad era mayor incluso al derrapar o con vientos cruzados, dando al piloto una mayor sensación de seguridad."

1981 fue un año aún más exitoso para el Turbo Capri en ambas divisiones de hasta 2000 cm³ y más. Klaus Ludwig se proclamó campeón de Alemania con el Capri de 1,4 litros y Manfred Winkelhock tercero en el campeonato con el Capri de 1,7 litros.

Con el orgullo más bien reservado de un técnico, a Ammerschläger le gusta señalar una característica especialmente llamativa de su milagro aerodinámico: "Conseguimos tanta carga aerodinámica que, en teoría, el Capri podría haber circulado a 280 km/h por el techo de una habitación sin caerse."