L'inventeur de la voiture de tourisme Wing Car fête ses 86 ans

Elle avait d'emblée posé de nouveaux jalons dans le championnat allemand de course automobile en 1978. Les aspects essentiels de cette merveille technique ont naturellement été négligés. À l'occasion de son 86e anniversaire aujourd'hui, nous laissons l'ingénieur et constructeur derrière ce projet, Thomas Ammerschläger, s'exprimer lui-même en détail.

L'homme qui, au cours de sa carrière, n'a pas seulement été un pilote de course NSU couronné de succès, mais qui a ensuite été responsable de projets tels que la NSU Ro 80, la Capri d'usine, puis ladite Turbo Capri, ensuite chez Audi dans le développement et enfin la BMW M3, avait fait preuve d'une grande imagination en se basant sur le règlement du groupe 5 en vigueur à l'époque.

Ammerschläger : "Pour 1980, j'ai profité du passage du règlement du groupe 5 qui laissait libre la forme des ailes. Comme la largeur de l'aile arrière était limitée à la largeur du greenhouse, j'ai réalisé des élargissements d'aile comme des parties des ailes arrière et j'ai ainsi agrandi l'aile arrière à la largeur de la voiture".

Il y eut un grand tollé lors de la première apparition à Zolder, mais tous les spécialistes, y compris ceux de la concurrence, confirmèrent la conformité avec le règlement. Porsche aussi avait déjà fait usage de ce passage, créant ainsi, sans aucune contestation possible, ce qu'on appelle le "schnauzer plat".

"Après la deuxième course", se souvient Ammerschläger, "notre large aileron a finalement été interdit, et ce avec la justification du fonctionnaire de la FIA : 'Monsieur Ammerschläger, vous avez raison, mais nous ne voulons pas cela et c'est pourquoi nous l'interdisons'.

Ammerschläger poursuit : "Il aurait été correct de modifier le règlement, Klaus Ludwig aurait alors également conservé les points dont l'absence lui a ensuite coûté le championnat qu'il a terminé en troisième position".

Mais Ammerschläger a également évoqué un autre aspect technique : "Avant même l'aile élargie, j'avais déjà réfléchi à une amélioration encore plus efficace de l'aérodynamique de la voiture. Inspiré par le concept de 'Wing Car' de Colin Chapman, qui avait provoqué des remous en Formule 1, je voulais réaliser le même principe pour la première fois en voiture de tourisme. La Capri s'y prêtait parfaitement grâce au moteur avant et à l'essieu rigide arrière, car le diffuseur pouvait ainsi commencer derrière le moteur et s'étendre sur presque toute la longueur de la voiture, avec une largeur de 900 mm". Un avantage supplémentaire de cette construction était que ni Porsche (à cause du moteur arrière) ni BMW (à cause de l'essieu arrière sur la 320 et la CSL, ou du moteur central sur la M1) n'auraient pu copier le concept de wing-car.

Et Ammerschläger avait encore un atout dans sa manche : "Les mesures en soufflerie ont ensuite donné, avec l'aileron arrière étroit, un coefficient de déportance total de 0,815. Cette valeur n'avait encore été atteinte par aucune voiture de tourisme. Ces valeurs de déportance étaient similaires à celles des voitures de Formule 1 de l'époque. La forte déportance ne se faisait toutefois pas au détriment de la résistance à l'air qui, avec = 0,383, correspondait pratiquement à celle de la Capri de série".

Une autre caractéristique unique, selon Ammerschläger, était que "l'appui à l'arrière jusqu'à un écoulement oblique de 10°, en raison de la conception des supports d'aile, ne diminuait pas comme d'habitude, mais augmentait, de sorte que la stabilité était plus grande même en cas de dérive ou de vent latéral, ce qui donnait au pilote un meilleur sentiment de sécurité".

1981 fut une année encore plus fructueuse pour la Turbo Capri, et ce dans les deux divisions jusqu'à et au-delà de 2000 cm³. Klaus Ludwig est devenu champion d'Allemagne avec la Capri 1,4 l et Manfred Winkelhock troisième du championnat avec la Capri 1,7 l.

Avec la fierté plutôt réservée du technicien, Ammerschläger aime souligner une caractéristique particulièrement accrocheuse de son miracle aérodynamique : "Nous avons obtenu tellement d'appui que la Capri aurait théoriquement pu rouler au plafond d'une pièce à partir de 280 km/h sans tomber".