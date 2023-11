L'inventore dell'auto da turismo Wing Car compie 86 anni

In ottobre vi ho raccontato come, con l'aiuto di Hans Heyer, sono riuscito a scoprire alcuni segreti strettamente custoditi della Zakspeed Turbo Capri.

Nel 1978 ha subito stabilito nuovi standard nel Campionato tedesco di corse. Naturalmente, alcuni aspetti fondamentali di questa meraviglia tecnica sono stati trascurati. In occasione del suo 86° compleanno, oggi diamo la possibilità all'ingegnere e progettista di questo progetto, Thomas Ammerschläger, di parlare a lungo.

L'uomo che nel corso della sua carriera non solo è stato un pilota di successo della NSU, ma che in seguito è stato responsabile di progetti come la NSU Ro 80, la Capri d'epoca, la già citata Turbo Capri, poi in fase di sviluppo presso l'Audi e infine la BMW M3, aveva elaborato molte idee basate sui regolamenti del Gruppo 5 in vigore all'epoca.

Ammerschläger: "Per il 1980 ho sfruttato il passaggio del regolamento del Gruppo 5 che lasciava libera la forma delle ali. Poiché la larghezza dell'ala posteriore era limitata alla larghezza della serra, progettai delle estensioni dell'ala come parti delle ali posteriori, allargando così l'ala posteriore alla larghezza della vettura".

La sua prima apparizione a Zolder suscitò un grande clamore, ma tutti gli esperti, compresi quelli della concorrenza, confermarono che era conforme al regolamento. Anche Porsche aveva già sfruttato questo passaggio, creando così il cosiddetto "Flachschnauzer" senza alcuna obiezione.

Dopo la seconda gara", ricorda Ammerschläger, "la nostra ala larga fu finalmente vietata, con il funzionario della FIA che spiegò: "Signor Ammerschläger, lei ha ragione, ma noi non la vogliamo ed è per questo che la vietiamo".

Ammerschläger ha continuato: "Sarebbe stato giusto cambiare il regolamento, così Klaus Ludwig avrebbe mantenuto anche i punti, la cui mancanza gli è poi costata il campionato, che ha concluso al terzo posto".

Tuttavia, Ammerschläger ha messo in gioco anche un altro aspetto tecnico: "Già prima dell'ala allargata, avevo pensato a come migliorare l'aerodinamica del veicolo in modo ancora più efficace. Ispirandomi al concetto di "wing car" di Colin Chapman, che aveva fatto scalpore in Formula 1, volevo realizzare per la prima volta lo stesso principio su un'auto da turismo. Il motore anteriore e l'asse rigido posteriore della Capri la rendevano ideale per questo scopo, in quanto il diffusore poteva iniziare dietro il motore ed estendersi per quasi tutta la lunghezza della vettura, con una larghezza di 900 mm. Un ulteriore vantaggio del progetto era che né Porsche (a causa del motore posteriore) né BMW (a causa dell'asse posteriore della 320 e della CSL, o del motore centrale della M1) avrebbero potuto copiare il concetto di wing-car.

E Ammerschläger aveva un altro asso nella manica: "Le misurazioni nella galleria del vento, insieme all'ala posteriore stretta, portarono a un coefficiente di deportanza complessivo di 0,815. Questo valore non era ancora stato raggiunto da nessuna vettura da turismo. Questi valori di deportanza erano simili a quelli delle vetture di Formula 1 dell'epoca. Tuttavia, l'elevata deportanza non andava a discapito della resistenza aerodinamica, che con = 0,383 era praticamente uguale a quella della Capri standard".

Secondo Ammerschläger, un altro punto di forza unico era che "la deportanza posteriore aumentava invece di diminuire fino a un angolo di 10° grazie al design dei supporti dell'ala, in modo che la stabilità fosse maggiore anche in caso di derapate o vento laterale, dando al pilota una maggiore sensazione di sicurezza".

Il 1981 fu un anno di ulteriore successo per la Turbo Capri in entrambe le divisioni fino e oltre i 2000 cm³. Klaus Ludwig divenne campione tedesco con la Capri da 1,4 litri e Manfred Winkelhock terzo in campionato con la Capri da 1,7 litri.

Con l'orgoglio piuttosto riservato di un tecnico, Ammerschläger ama sottolineare una caratteristica particolarmente accattivante del suo miracolo aerodinamico: "Abbiamo ottenuto una deportanza così elevata che la Capri avrebbe potuto teoricamente viaggiare da 280 km/h sul soffitto di una stanza senza cadere".