O inventor do carro de turismo Wing Car faz 86 anos

Em 1978, estabeleceu imediatamente novos padrões no Campeonato Alemão de Corridas. Naturalmente, aspectos importantes desta maravilha técnica foram negligenciados. Para assinalar hoje o seu 86º aniversário, damos a oportunidade ao engenheiro e designer por detrás deste projeto, Thomas Ammerschläger, de falar longamente.

O homem que não só foi um piloto de corridas NSU de sucesso ao longo da sua carreira, mas que mais tarde foi responsável por projectos como o NSU Ro 80, o Capri de trabalho, mais tarde o já mencionado Turbo Capri, depois em desenvolvimento na Audi e finalmente o BMW M3, teve muitas ideias baseadas nos regulamentos do Grupo 5 em vigor na altura.

Ammerschläger: "Para 1980, aproveitei a passagem do regulamento do Grupo 5 que deixava livre a forma das asas. Como a largura da asa traseira estava limitada à largura da estufa, concebi extensões de asa como partes da asa traseira e, assim, aumentei a asa traseira até à largura do carro."

Quando apareceu pela primeira vez em Zolder, houve um grande alarido, mas todos os especialistas, incluindo os da competição, confirmaram que estava em conformidade com os regulamentos. A Porsche também já tinha utilizado esta passagem e criou assim o chamado "Flachschnauzer" sem quaisquer objecções.

"Após a segunda corrida", recorda Ammerschläger, "a nossa asa larga foi finalmente proibida, com o funcionário da FIA a explicar: 'Sr. Ammerschläger, tem razão, mas nós não a queremos e é por isso que a estamos a proibir.

Ammerschläger continuou: "Teria sido correto alterar os regulamentos, pois assim Klaus Ludwig também teria mantido os pontos, cuja falta lhe custou o campeonato, que terminou em terceiro lugar".

No entanto, Ammerschläger também colocou outro aspeto técnico em jogo: "Mesmo antes da asa alargada, eu já estava a pensar em como melhorar a aerodinâmica do veículo de forma ainda mais eficaz. Inspirado pelo conceito de "carro asa" de Colin Chapman, que tinha causado uma grande agitação na Fórmula 1, quis aplicar o mesmo princípio num carro de turismo pela primeira vez. O motor dianteiro e o eixo rígido traseiro do Capri tornaram-no ideal para este efeito, uma vez que o difusor podia começar atrás do motor e estender-se por quase todo o comprimento do automóvel, com uma largura de 900 mm. Uma vantagem adicional do design era que nem a Porsche (devido ao motor traseiro) nem a BMW (devido ao eixo traseiro no 320 e CSL, ou ao motor central no M1) poderiam ter copiado o conceito de carro-asa.

E Ammerschläger tinha outro trunfo na manga: "As medições no túnel de vento, juntamente com a asa traseira estreita, resultaram num coeficiente de downforce global de 0,815. Este valor ainda não tinha sido alcançado por nenhum carro de turismo. Estes valores de downforce eram semelhantes aos dos carros de Fórmula 1 da altura. No entanto, a elevada força descendente não foi obtida à custa da resistência aerodinâmica, que com = 0,383 era praticamente igual à do Capri de série."

De acordo com Ammerschläger, outro ponto de venda único era que "a força descendente na traseira aumentava em vez de diminuir até um ângulo de 10° devido ao design dos suportes das asas, de modo que a estabilidade era maior mesmo quando à deriva ou em ventos cruzados, dando ao piloto uma melhor sensação de segurança."

1981 foi um ano ainda mais bem sucedido para o Turbo Capri em ambas as divisões, até e acima de 2000 cm³. Klaus Ludwig tornou-se campeão alemão com o Capri de 1,4 litros e Manfred Winkelhock terceiro no campeonato com o Capri de 1,7 litros.

Com o orgulho reservado de um técnico, Ammerschläger gosta de salientar uma caraterística particularmente cativante do seu milagre aerodinâmico: "Conseguimos tanta força descendente que o Capri poderia, teoricamente, ter andado a 280 km/h no teto de uma sala sem cair."