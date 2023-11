Tante novità del DTM al Salone dell'Auto di Essen

Non meno di quattro vetture del DTM di quest'anno saranno esposte nello stand dell'ADAC al Motor Show di Essen. Anche altri veicoli della serie ADAC saranno esposti al Salone.

Su due e quattro ruote, sull'asfalto o sulla ghiaia: l'ADAC presenterà il suo variegato programma di sport motoristici al Motor Show di Essen dal 2 al 10 dicembre (giorno di anteprima 1 dicembre). Nello stand dell'ADAC nel padiglione 3 di Messe Essen saranno esposte numerose vetture vincenti delle serie ADAC, tra cui "Grello", la Porsche 911 GT3 R del nuovo campione DTM Thomas Preining o la vettura vincitrice dell'ADAC GT Masters, la Mercedes-AMG GT3 di Landgraf Motorsport.

La variegata gamma di auto del DTM di quest'anno è un vero e proprio colpo d'occhio. Oltre alla vettura vincitrice, saranno presenti anche una Ferrari 296 GT3 dell'Emil Frey Racing, l'Audi R8 LMS GT3 Evo2 del Liqui Moly Team Engstler Motorsport e l'accattivante BWT-Mercedes-AMG GT3 rosa del Mercedes-AMG Team BWT. L'ADAC GT4 Germany sarà rappresentata dalla Aston Martin Vantage GT4 di Hugo Sasse/Mike David Ortmann e la Prototype Cup Germany dalla Duqueine dei campioni Gary Hauser/Markus Pommer.

Gli appassionati di rally potranno ammirare l'auto campione del Campionato tedesco di rally, la Škoda Fabia Rally2 di Marijan Griebel/Tobias Braun, nonché l'Opel Corsa Rally Electric Art Car dell'ADAC Opel Electric Rally Cup. L'ADAC Ravenol 24h Nürburgring sarà rappresentata da una Lamborghini Huracán GT3 Evo2 di Abt Sportsline e dalla leggendaria Opel Manta.

L'esposizione del programma motoristico è completata da una KTM RC16 della MotoGP, che Brad Binder ha guidato nel Gran Premio motociclistico di Germania al Sachsenring.

Il SimRacing di RaceRoom con la DTM Experience offre la possibilità di vivere il motorsport. Presso lo stand ADAC sono disponibili gratuitamente 12 simulatori. La sala soci ADAC è riservata esclusivamente ai soci ADAC. I soci ADAC possono gustare gratuitamente il caffè del partner Eni, utilizzare la WLAN o partecipare all'estrazione di premi sulla ruota della fortuna.

Il Salone dell'Auto di Essen aprirà le sue porte tutti i giorni dal 2 al 10 dicembre dalle 10.00 alle 18.00; il giorno dell'anteprima (1 dicembre) e durante il fine settimana, la fiera sarà aperta dalle 9.00 in poi. I biglietti per il Motor Show di Essen sono disponibili solo online. Il biglietto giornaliero per gli adulti costa 20 euro, mentre i biglietti ridotti sono disponibili a 17 euro.

I soci ADAC ricevono uno sconto di 3 euro sul biglietto giornaliero in prevendita; tutte le informazioni sull'offerta sono disponibili su: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506