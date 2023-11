Muitos destaques do DTM no Salão Automóvel de Essen

No stand da ADAC no Salão Automóvel de Essen estarão expostos nada menos do que quatro dos carros do DTM deste ano. Outros veículos da série de corridas ADAC também estarão em exposição no salão.

Em duas e quatro rodas, no asfalto ou na gravilha: a ADAC apresenta o seu programa diversificado de desportos motorizados no Salão Automóvel de Essen, de 2 a 10 de dezembro (dia de antevisão, 1 de dezembro). O stand da ADAC no pavilhão 3 da Messe Essen apresentará vários carros vencedores das séries ADAC, incluindo o "Grello", o Porsche 911 GT3 R do novo campeão do DTM, Thomas Preining, ou o carro vencedor do ADAC GT Masters, o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport.

A gama diversificada de carros do DTM deste ano é um verdadeiro chamariz. Para além do carro vencedor, um Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing, o Audi R8 LMS GT3 Evo2 da Liqui Moly Team Engstler Motorsport e o atraente BWT-Mercedes-AMG GT3 cor-de-rosa da Mercedes-AMG Team BWT também estarão no local. A ADAC GT4 Alemanha será representada pelo Aston Martin Vantage GT4 de Hugo Sasse/Mike David Ortmann e a Prototype Cup Alemanha pelo Duqueine dos campeões Gary Hauser/Markus Pommer.

Os fãs dos ralis podem esperar pelo carro campeão do Campeonato Alemão de Ralis, o Škoda Fabia Rally2 de Marijan Griebel/Tobias Braun, bem como o Opel Corsa Rally Electric Art Car da ADAC Opel Electric Rally Cup. A ADAC Ravenol 24h Nürburgring será representada por um Lamborghini Huracán GT3 Evo2 da Abt Sportsline e pelo lendário Opel Manta.

A exposição do programa de desportos motorizados é completada por uma KTM RC16 do MotoGP, que Brad Binder pilotou no Grande Prémio da Alemanha de motociclismo em Sachsenring.

O SimRacing do RaceRoom com o DTM Experience oferece um desporto motorizado prático. Existem 12 simuladores disponíveis gratuitamente no stand da ADAC. A sala de convívio dos membros do ADAC é exclusiva para os membros do ADAC. Os membros do ADAC podem desfrutar de café gratuito do parceiro Eni, utilizar a WLAN ou participar num sorteio de prémios na roda da fortuna.

O Salão Automóvel de Essen abrirá as suas portas diariamente, de 2 a 10 de dezembro, das 10h00 às 18h00; no dia da antevisão (1 de dezembro) e no fim de semana, a feira abrirá a partir das 9h00. Os bilhetes para o Salão Automóvel de Essen só estão disponíveis online. O bilhete diário para adultos custa 20 euros, os bilhetes reduzidos estão disponíveis por 17 euros.

Os membros da ADAC beneficiam de um desconto de 3 euros no bilhete diário antecipado. Todas as informações sobre esta oferta podem ser consultadas em: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506