Christian Engelhart et Porsche se séparent

Christian Engelhart et Porsche prennent des chemins différents. Engelhart a été pilote officiel sous contrat Porsche au cours des quatre dernières années. Avec l'autorisation de la marque, il a également participé à la finale de la saison DTM de cette année au volant d'une Lamborghini de l'équipe Grasser Racing. En mai, il a remporté avec Toksport WRT Porsche la deuxième manche de l'ouverture de la saison DTM à Oschersleben, mais l'été dernier, la collaboration entre le pilote de 36 ans et l'équipe de Quieddelbach a pris fin.

Le plus grand succès de la collaboration entre Porsche et Engelhart a été le titre ADAC GT Masters remporté en 2020 avec Michael Ammermüller dans la voiture de SSR Performance. "Avec la légendaire 911, nous avons remporté le titre de l'ADAC GT Masters, à l'époque la plus forte de ce championnat", a déclaré Engelhart sur les médias sociaux. En 2022, il a également été vice-champion de l'ADAC GT Masters au volant de la voiture de l'équipe Joos Sportwagentechnik.

Au cours des quatre dernières années, Engelhart a également pris le départ avec Dinamic Motorsport, puis Dinamic GT, dans le très relevé GT World Challenge Europe et a également remporté plusieurs victoires en course dans la série de courses SRO.

Christian Engelhart conclut : "Maintenant que je poursuis mon voyage dans le sport automobile, je voudrais remercier Porsche - et toutes les personnes de Porsche Motorsport qui ont cru en moi et m'ont soutenu : Ils auront toujours une place dans mon cœur".

Le futur programme de Christian Engelhart sera annoncé à une date ultérieure.